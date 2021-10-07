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北京冬奧 標誌景觀動工
北京冬奧會和冬殘奧會北京市運行保障指揮部城市運行及環境保障組辦公室6日披露，位於北京市延慶區的大浮坨太陽能吸熱塔啟動施工改造，完工後將變身北京冬奧會標誌性景觀項目。
新華社報導，資料顯示，大浮坨太陽能吸熱塔是「十一五」時期大陸高技術研究發展計畫重點項目，曾是中國大陸太陽能熱發電領域重大自主創新成果。建築高度約119.5公尺，屋頂截面直徑20.4公尺，腰部最細截面直徑17.1公尺，是延慶區標誌性建築之一。
北京有關官員指出，大浮坨太陽能吸熱塔地理位置優越，造型和高度引人注目，具備良好展示條件。其地處北京冬奧交通聯絡線京禮高速線、京張高鐵線附近，方圓5公里均能看到塔身形態。從冬奧會延慶賽區俯瞰，也能一覽景觀展示效果。
目前施工改造工程已經啟動。工程將遵循簡約、大氣設計風格，著重體現冬奧冰雪元素，依託塔身造型打造晶瑩剔透的螺旋飄帶，並在塔頂設置高17公尺、寬38公尺的巨型立體奧運五環標誌。工程計畫於2022年1月完工，項目建成後將成為延慶賽區主標誌景觀和一處冬奧文化遺產。
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