十一微度假 親子、遛娃遊花樣多

「雙減」後的首個黃金周，三、四天的短途遊成了不少家長的首選，家門口「微度假」受熱捧。飛豬平台數據顯示，假期前一周訂單量暴漲，長三角本地及周邊遊預訂量環比增長超380%。

中新社報導，據攜程統計，十一假期最積極的出遊人群集中在女性以及「80後」「90後」。這一年齡段的出行，以「親子遊」「遛娃遊」為主。

飛豬平台數據顯示，沉浸式酒店度假的流行，帶動近郊度假型酒店走俏，尤其是帶有溫泉、水樂園、親子玩樂體驗及特色餐飲的酒店。長三角多地的親子遊酒店，10月1日至7日的親子房型儘管價格相比平日幾乎翻番，但全部售罄。

親子遊的火熱，折射出旅遊消費重體驗、多樣性、個性化的需求正在凸顯。「孩子假期沒什麼作業，我給他報了個『軍事訓練營』，培養孩子的獨立能力。」南京市民崔先生說。

南京市文化和旅遊局官員王慶華表示，十一假期，當地文旅部門針對出遊需求龐大的親子遊群體，專門設計製作了宣傳摺頁。南京市鍾山風景區內的博物館群、南京博物院等場所均推出研學活動或專題展覽，供孩子們在假期邊玩邊學。

對於日益火爆的親子遊市場，上海商學院酒店管理學院副教授鄒光勇表示，受疫情不確定性和管控因素的影響，旅遊距離和時長依然受到約束，短距離、少切換的周邊深度遊和品質遊成為流行趨勢。民眾對高檔酒店、餐飲消費、特色民宿以及鄉村旅遊景區的需求有望保持較大增長，旅遊年齡依然保持年輕化特點。