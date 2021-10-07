陸自主研發「奮鬥者」號 投入深海科考

中國大陸自主研發的全海深載人潛水器「奮鬥者」號，近日已在馬里亞納海溝正式投入常規科考應用。

新華社報導，「奮鬥者」號由「探索一號」科考船搭載，今年8月11日從海南三亞出發，參與執行TS21航次深海科考任務，目前已在返航途中。

據中國科學院深海科學與工程研究所專家指出，在馬里亞納海溝「挑戰者深淵」下潛作業期間，「奮鬥者」號開展了利用測深側掃設備進行目標搜尋及地形探測、採集深淵海底沉積物、岩石和生物樣本、搭載沉積物保壓取樣裝置海試等作業任務。

「奮鬥者」號曾於2020年11月在「挑戰者深淵」開展載人下潛海試，並成功坐底10909公尺。該潛水器重約36噸，額定載員3人，設置3個觀察艙和兩個機械臂，裝配7台攝影機和7部聲吶設備，還配備柱狀沉積物取樣器、宏生物吸取裝置、保溫生物箱、液壓鑽切一體機等作業工具，可在萬米海底連續作業時間不低於6小時。