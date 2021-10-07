陸十一長假 小鎮遊好夯

今年大陸十一長假，相較於傳統上人山人海的大熱景點，中國大陸五線城市出現在消費者「新興旅遊視野」中，下「五線」成為遊客長假探索旅遊的新方式，人少景美的小眾遊熱度明顯提升。

中新社報導，10月6日發布的「阿里巴巴2021『十一』假期消費出行趨勢報告」顯示，今年大陸十一長假，車程3小時以內的本地及周邊遊占出遊訂單近六成。出行方式上，自駕遊和房車遊備受歡迎，自駕遊帶動車載電飯煲、露營類、垂釣類商品銷售大幅增長；鄉村民宿訂單量環比上月增長超560%，其中「00後」發起的訂單增長400%。

連日來，蘭州「90後」上班族文煜和多位朋友相約，攜家人前往一百餘公里外的甘肅定西市一處深山度假村休閒度假。

古絲綢之路貫穿東西蜿蜒約1600公里的甘肅全境，萬人暢遊敦煌鳴沙山，大漠駝隊成「之」字長龍；張掖丹霞地貌，破曉時分觀日出遊客排長隊；蘭州老街、黃河樓、夜遊黃河等新晉景點「打卡」遊客已人滿為患。

攜程發布的「2021十一旅遊預測數據報告」顯示，在疫情防控升級、周邊遊趨勢明顯的十一黃金周，今年五線城市的預訂占比從去年的6%升至今年的12%。

據大陸媒體6日報道稱，今年十一期間，周邊遊和返鄉過節成為大陸民眾出行熱門，為小城鎮帶來大量人流，刺激了當地的餐飲市場。據數據顯示，十一期間，大陸縣級區域外賣訂單量同比增長34.73%，超過大陸Top10城市。