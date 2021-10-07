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陸十一長假 小鎮遊好夯

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
十一假期，福州上下杭歷史文化街區吸引遊客參觀、遊玩。（中新社）
十一假期，福州上下杭歷史文化街區吸引遊客參觀、遊玩。（中新社）

今年大陸十一長假，相較於傳統上人山人海的大熱景點，中國大陸五線城市出現在消費者「新興旅遊視野」中，下「五線」成為遊客長假探索旅遊的新方式，人少景美的小眾遊熱度明顯提升。

中新社報導，10月6日發布的「阿里巴巴2021『十一』假期消費出行趨勢報告」顯示，今年大陸十一長假，車程3小時以內的本地及周邊遊占出遊訂單近六成。出行方式上，自駕遊和房車遊備受歡迎，自駕遊帶動車載電飯煲、露營類、垂釣類商品銷售大幅增長；鄉村民宿訂單量環比上月增長超560%，其中「00後」發起的訂單增長400%。

連日來，蘭州「90後」上班族文煜和多位朋友相約，攜家人前往一百餘公里外的甘肅定西市一處深山度假村休閒度假。

古絲綢之路貫穿東西蜿蜒約1600公里的甘肅全境，萬人暢遊敦煌鳴沙山，大漠駝隊成「之」字長龍；張掖丹霞地貌，破曉時分觀日出遊客排長隊；蘭州老街、黃河樓、夜遊黃河等新晉景點「打卡」遊客已人滿為患。

攜程發布的「2021十一旅遊預測數據報告」顯示，在疫情防控升級、周邊遊趨勢明顯的十一黃金周，今年五線城市的預訂占比從去年的6%升至今年的12%。

據大陸媒體6日報道稱，今年十一期間，周邊遊和返鄉過節成為大陸民眾出行熱門，為小城鎮帶來大量人流，刺激了當地的餐飲市場。據數據顯示，十一期間，大陸縣級區域外賣訂單量同比增長34.73%，超過大陸Top10城市。

十一假期，遊客在上海田子坊遊玩。田子坊是由上海特有的石庫門建築群改建後形成的時尚地標性創意產業聚集區。（中新社）
十一假期，遊客在上海田子坊遊玩。田子坊是由上海特有的石庫門建築群改建後形成的時尚地標性創意產業聚集區。（中新社）

十一長假 露營 疫情

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