大陸福建疫情趨緩恢復秩序 多地發布外省遊需做核酸檢測

大陸福建疫情趨緩，此波受到疫情侵擾的莆田將於7日解封，恢復正常秩序；廈門在6日起餐廳有序恢復開放。由於正值大陸「十一」長假尾端，多地要求從外省返回者去做核酸檢測。

據福建莆田市應對新冠肺炎疫情工作指揮部通告，自7日起原劃定的仙遊縣、秀嶼區「封控區、管控區、防範區」將全部解除。當地將有序開放旅遊景區、公共場所，包含超商、農貿市場、酒店、體育場等；有序恢復課堂教學、有序恢復生產經營和日常醫療服務等，並有序恢復社區、村居常態化管理。

據廈門日報報導，廈門的思明、湖里、集美、海滄、翔安區（各區除封控區、管控區外）的影劇院、博物館、圖書館、健身場所、室內體育場館等室內場所及餐飲場所堂食有序恢復開放。

有鑑於新疆等地陸續爆發疫情，包含廣東廣州、河南鄭州、河北保定、遼寧大連、海南三亞、吉林朝陽等地已發文，建議省外旅遊、出差返回當地後，建議主動做一次核酸檢測。