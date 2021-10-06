14歲少年體內尿酸高導致手指變形 竟與喝奶茶有關？

近日，重慶一名14歲男生因長期喝奶茶、吃垃圾食品，導致體內尿酸過高，手指關節嚴重變形，引發廣泛關注。有網友對此表示，「這年頭什麼事情都能怪到奶茶上面」。

據《大河報》報道，重慶一名14歲男生周一（4日），因手指關節嚴重變形到醫院進行治療。網傳視頻顯示，該男生的中指關節部位粗大，表面有些紅腫。

醫生詢問男生飲食習慣後得知，他平日喜歡喝奶茶、碳酸飲料，以及吃冷凍辛辣等垃圾食品，他的手指關節粗大亦與此相關。醫生指，男生父母在外地打工，他平時由祖母照看，因不注重飲食健康，導致尿酸過高，「很多家長不知道飲食健康的重要性」。

網友反應：「垃圾食品少吃吧」、「吃肉多了也不行」、「這不就是痛風嗎，奶茶表示不背這個鍋」、「正在喝可樂的我，又喝了一大口壓壓驚」。

據了解，尿酸是嘌呤代謝的終產物，為三氧基嘌呤，其醇式呈弱酸性。各種嘌呤氧化後生成的尿酸隨尿排出。正常情況下，體內的尿酸大約有1200毫克，每天新生成約600毫克，同時排泄掉600毫克，處於平衡的狀態。

但若體內產生過多來不及排泄或者尿酸排泄機制退化，體內尿酸則會滯留過多，導致人體體液變酸，長期置之不理將會引發痛風。此外，正常人體內尿酸的生成與排泄速度基本恆定，體液中尿酸含量變化可以充分反映出人體內代謝、免疫等機能的狀況。

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文章授權轉載自《香港01》