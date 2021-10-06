8萬噸級半潛打撈工程船「華瑞龍」下水 戰略意義大
中國交通運輸部廣州打撈局8萬噸級新型半潛打撈工程船「華瑞龍」4日在招商局重工（江蘇）有限公司海門基地船塢下水。
中新社報導，廣州打撈局表示，作為亞洲第一艘無常規艏樓、四島式設計的新型半潛打撈工程船，「華瑞龍」採用鋼質、全電焊和方形船尾船型，總長252米，型寬60米，型深14.8米。船體為艏艉貫通主甲板，雙層底，艏部右舷設有邊島式艏樓，艏部左舷設有兩個浮箱，艉部左右舷各設兩個浮箱，浮箱均為可拆卸式。
「華瑞龍」集先進性、智能化、功能多樣性於一體，具備10萬噸級船舶整體打撈能力，主要用於大型船舶的應急搶險打撈，兼顧海洋石油和天然氣勘探、開採所需大型海上裝備、大型船舶的裝載與運輸等，對提升中國海上應急搶險打撈能力，促進救撈高質量發展，服務國家「海洋強國」、「交通強國」戰略具有重大意義。
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