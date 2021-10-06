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大熊貓國家公園科普中心 開啟探索之旅
憨態可掬的大熊貓造型，風景如畫的高山草甸、花海、雪峰等自然風光，科技感十足的VR沉浸式體驗……，近日，大熊貓國家公園（綿竹園區）科普宣傳教育中心，在四川德陽綿竹市對外試運行。
據了解，大熊貓國家公園（綿竹園區）科普宣傳教育中心，位於綿竹市清平鎮，占地面積3500平方米，建築面積1700平方米。整個中心共分為兩層，涵蓋「熊貓樂土·萬象生命」、「巍巍九頂·自然奇觀」、「物種繁盛·生態天堂」、「孑遺國寶·享譽世界」、「保護生態·和諧共生」等主題，通過互動體驗、場景復原、沉浸式遊覽等方式，開啟人與自然的科技探索之旅。
中心負責人表示，在這裡，人們可以通過LED互動大屏、VR5D影院、OLED透明觸控式螢幕、人與動物互動場景等科技，走進大熊貓棲息地，感受人與自然的和諧相處，並獲得生物多樣性保護和生態文明理念等知識。
今年3月，大熊貓國家公園創新示範區（中國熊貓谷）的建設在綿竹啟動。項目規劃總面積60平方公里，計畫總投資100億元人民幣，將建設大熊貓科研示範基地、大熊貓科普教育示範區、大熊貓國際旅遊度假區、大熊貓國際交流展覽區、大熊貓生物科技研發區、大熊貓野生動物園、大熊貓親子動物園等。
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