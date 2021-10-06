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莆田10天零新增 湄洲島重啟輪渡

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

福建疫情清零，10月5日起，「媽祖故里」福建省莆田市湄洲島重啟4趟對開輪渡，便於人員進出島。儘管島上景點尚未開放，但在島上經營民宿的台灣青年林智遠覺得不遠了。

中新社報導，福建省衛生健康委員會通報，作為福建此輪本土疫情的首發地，莆田市已連續10天零新增。莆田市全域無高風險區，疫情集中傳播地仙游縣全域為低風險區。

湄洲島上，多家民宿正重整旗鼓。湄洲島兩岸藝術民宿是林智遠在短短五年間新拓的第四家民宿。他說，中秋國慶假期本來生意最好，遭遇疫情，客人退單，直接損失超過40萬元（人民幣，下同），但福建抗疫卓有成效，令他信心不減。　　

農曆九月初九是媽祖羽化升天1034周年紀念日，往年舉行大型紀念活動，迎來十萬人潮。林智遠說，若活動重啟，他們開發的媽祖信俗文化深度體驗項目，一定會留住客人。

在連續17天封閉後，廈門旅遊勝地鼓浪嶼10月6日起恢復開放，但需執行景區預約等防控要求，同一時間段接待人數需控制在最大承載量的75%以上。當天起，廈門有序開放數個區公園、景區、山海步道、體育場館（場地）的戶外區域，以及影劇院、博物館、圖書館、健身場所、室內體育館等室內場館和餐飲場所堂食。　　官方數據顯示，2021年上半年，中國國內旅遊總人數18.71億人次，恢復到2019年同期的60.9%；國內旅遊總收入1.63萬億元，恢復到2019年同期的58.6%。　　

閩江學院旅遊系副教授林愛平認為，現在旅遊企業能活下去是個關鍵，但能否分到市場一杯羹，還是要看旅遊產品的品質，練內功、提升品質是旅遊企業蟄伏期的當務之急。

福建 疫情 民宿

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