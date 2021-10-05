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浙江罕見「鸚鵡熱病例」 7人染疫1人死亡

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
浙江麗水通報罕見鸚鵡熱病例。（圖／取自澎湃新聞）
浙江麗水通報罕見鸚鵡熱病例。（圖／取自澎湃新聞）

新冠肺炎疫情尚未平息，據大陸浙江麗水市疾控中心5日通報，自9月上旬起，該市醫院先後收治7例畏寒、發熱、全身乏力症狀病例，後經實驗室基因檢測，確診鸚鵡熱病例6例，臨床診斷1例，其中已有1人救治無效死亡。

麗水疾病防控微信公眾號5日通報，自9月上旬開始，麗水市中心醫院和麗水市人民醫院先後收治例7例畏寒、發熱、全身乏力症狀病例，患者表現為劇烈頭痛、全身肌肉疼痛，而後出現咳嗽、咳痰、呼吸困難、發紺、煩躁、重症肺炎等症狀，呈現病程長，病情重的情況，其中1例經救治無效死亡。

通報指稱，這是浙江麗水市，首次報告鸚鵡熱病例。

鸚鵡熱病例為一種人畜共通傳染病，由鸚鵡熱衣原體所引起，原是鳥類的特種傳染病，但可傳播於人，主要是由排出衣原體的鳥類及其污染物引起人類感染的，也是典型的動物源性傳染病。由於最初發現本病多見於玩賞鸚鵡者，故命名為鸚鵡熱。

以分布來看，鸚鵡熱病例算相當罕見，譬如台灣曾在2011年才確診1例，當時疾管署判斷，與患者飼養禽鳥有關。

傳染病 患者

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