陸版新垣結衣正妹 遭昔日同窗揭霸凌史：大眼卻滿是惡意

中國網紅、表特正妹七七(Duebass)，在微博擁有379萬粉絲，因長相甜美可愛被網友封為陸版的新垣結衣，但近日卻有小學同窗在《知乎》爆料，七七在學校時會帶頭霸凌其他看不順眼的同學，並唆使其他男同學出面幫她，讓她永遠也不可能忘了她這個人。

該名匿名者爆料稱，當時她剛轉入到HG的小學，因沒有校服，便穿著過年買的紅大衣上學，豈料卻被七七和其他女同學羞辱，此外原名漆昱辰的她，小時還會教唆小混混去欺負自己看不順眼的女生，讓該爆料者稱「她眼睛大大的，卻充滿惡意」，呼籲不要從網路上看照片就隨便喜歡一個人。

該匿名者為求可信度，還PO出七七和她自己小學的圖書證，認為七七「一直是一個無辜純良的形象，裝可愛技術也很好」。她說，看到當初的霸凌者竟然成了現在的網紅，「說實話，挺氣的，娛樂至死的時代」、「她毀了不止一個人的童年，那些怨怒和委屈，成了別人心裡的傷疤，始作俑者卻風生水起」。

大陸網紅七七現年23歲，出生於四川的她，曾在香港樹仁大學商學院讀書，但還沒畢業就休學，因外型姣好一度登上台灣PTT表特版，讓她也有表特正妹的稱號。

許多大陸網友聽聞爆料後也到Duebass的微博留言：「好做作的校園暴力者」、「聽說妳霸凌」、「霸凌姐」、「還惦記著妳當年暑假欺負的快樂小姊妹？」截稿為止，Duebass並未針對霸凌的指控做出回應。