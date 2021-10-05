十月罕見 杭州、長三角 秋老虎發威

浙江20個縣市區出現35℃以上高溫天氣，「秋老虎」發威下烈日炙烤大地。除浙江外，長三角地區高溫範圍持續擴大，其威力之大屬10月罕見。

中新社報導，在浙江杭州的部分景區內，儘管有參天樹木遮陰，但走在馬路上仍有灼烤之感。遊人大多撐起遮陽傘，身著防曬衣，「全副武裝」抵抗日曬。金秋時節正是桂花飄香時，遊人也感受了一把「盛夏」賞桂的別樣滋味。

大陸中央氣象台消息稱，這輪高溫具一定極端性，江南地區不少地方的高溫強度、高溫日數、高溫最晚出現時間會刷新歷史同期紀錄。 據中央氣象台消息，浙江杭州氣溫觀測史上10月只出現過一個高溫日，即1984年10月2日的35.0℃。3日杭州最高氣溫為34.4℃，距紀錄僅「一步之遙」，該市多個站點的最高氣溫突破歷史記錄，如杭州建德36.5℃，桐廬36.0℃。江蘇南京10月氣溫觀測史上從未出現過高溫，而4日最高氣溫可能會超過35℃。

隨著副熱帶高壓再度加強北抬，南方的高溫範圍連日來明顯擴展，並且強度增強。預計未來三日，中國江南大部地區、華南北部以及江淮西部、江漢、重慶等地有35～37℃的高溫天氣，局地可達38℃。

從預報來看，10月6日起，副熱帶高壓東退，長三角地區的高溫將逐步減弱。