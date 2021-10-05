上海「1小時交通圈」 涵蓋8城市

從上海出發，1小時能走多遠？在鐵路12306網站上可以看到，目前已經有八個城市在上海的「1小時交通圈」中，其中蘇州、嘉興、無錫三個城市更可以在半小時內到達。

中新社報導，在2005年，「1小時交通圈」還是想象中的藍圖。在當時，中國城際軌道交通網剛開始建設，根據規劃，到2020年，長三角地區將建成杭州-寧波、常州-蘇州、蘇州-嘉興三條城際軌道交通客運專線。屆時，長三角地區城際軌道交通網總里程將達到815公里，形成以上海、南京、杭州為中心的1小時至2小時城際軌道交通圈。

16年後的今天，長三角有了一張大陸全國最密的鐵路網，城際軌道交通的里程數量遠遠超過2005年的規劃，高鐵運營里程已超6000公里，鐵路基建投資連續五年超過800億元（人民幣，下同），並以全國8%的鐵路營業里程，承擔了全國20%的旅客發送量。

隨著鐵路網的不斷發展，長三角已形成以上海、南京、杭州、合肥為中心，地級市3小時覆蓋、省內地級市2小時覆蓋、相鄰地級市1小時覆蓋的「1、2、3小時」高鐵出行圈。

在建設高鐵出行圈同時，長三角鐵路還搭建起貿易橋樑。往來於長三角地區與歐洲及一帶一路沿線各國的「中歐班列」，開行至今已有10年時間，這一列列「鋼鐵駝隊」將高品質的中國製造商品源源不斷地送往歐亞沿線國家。

據瞭解，受疫情影響，今年國際海運、空運不同程度受阻，中歐班列具有穩定高效、覆蓋範圍廣、全天候等獨特優勢，市場需求旺盛，已經成為連通歐亞大陸的主要橋樑和綠色通道。

中國鐵路上海局集團有限公司相關負責人表示，長三角鐵路基建投資規模預計「十四五」期間達1萬億元。到「十四五」末，長三角鐵路營業里程達1.7萬公里，高鐵里程約9500公里，較「十三五」末分別增加4200公里、3500公里左右。

艾媒咨詢集團CEO兼首席分析師張毅表示，軌道交通在長三角交通一體化過程中扮演重要角色。交通便利化，將促進資金、人才的流通，為區域經濟更高質量一體化發展注入動能。他說，鐵路交通由於其電力機車系統，高速動車組的廣泛運用，具有節能減排、時效性強、運輸量大、成本低等優點，在碳達峰、碳中和目標下，鐵路出行有了新的意義。