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四川倡就地過節 景區持續火爆

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

為做到科學精準防控疫情，確保假期安全穩定，大陸多地倡導民眾今年十一假期「就地過節」。其中在四川，據四川省文化和旅遊廳數據顯示，四川重點景區持續火爆，截至3日，少數主要景區遊客接待量超過或接近2019年同期水平。　　

中新社報導，今年十一假期，四川民眾的旅行需求在省內遊、周邊遊中得到釋放。九寨溝景區全域恢復開放後，景區門票連續2天提前售罄，假期前3天累計接待遊客8.96萬人次；成都大熊貓繁育基地持續升溫，累計接待遊客11.59萬人次，恢復至2019年同期的85.66%；峨眉山景區累計接待遊客7.08萬人次，較2019年同期增長9.26%。　　

與此同時，「就地遊」也悄然走熱：不僅為本地遊客延長了遊玩時間，還愈發注重文化內涵。成都東門碼頭的「夜遊錦江」就是一例，登上烏篷船，伴著古樂順流而下，欣賞錦江夜色。夜晚的錦江仿佛一條光影走廊，兩岸的建築、集市以及跨江的廊橋都散發著迷人光彩。

文博旅遊也是「就地遊」的一大熱門方案。在德陽廣漢，三星堆遺址新一輪考古成果發佈引發民眾參觀熱情高漲，假期前3日已累計接待遊客5.15萬人次，較2019年同期增長72.2%；四川博物院推出長江流域青銅文明特展，假期前3日累計接待觀眾3.5萬人次；成都博物館推出中國傳統醫藥文物特展，累計接待觀眾6.7萬人次。　　

成都博物館正在展出的中國傳統醫藥文物特展，是全國首個歷年出土中醫藥文物薈萃特展，包括300餘件（套）展品，其中一級文物近百件，共同講述中醫藥的智慧。

西南財經大學經濟學院教授、博士生導師劉璐表示，不少民眾將十一假期視作長途旅遊的最佳時期，但交通擁堵、熱門景點人滿為患等情況，使越來越多的人選擇錯峰出行，尤其在疫情防控常態化情況下，周邊遊、就地遊愈發熱門。　　

他說，利用本地和周邊的旅遊資源，是疫情發生以來民眾假期出遊的新趨勢。這種趨勢給地方帶來挖掘本地及周邊遊客資源，減少對外地遊客依賴的機會，同時也對地方旅遊產業創新轉型發展提出新考驗。但要做好產品創新、提高服務質量、增加社交屬性，特別在本地遊客對當地景點相對熟悉的情況下，需要進一步創新挖掘、開發具備多元屬性的旅遊產品，盡可能為本地及周邊遊客帶來「常去常新」的體驗。

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