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疫情防控 中疾控主任：應大規模篩查野生動物

中央社 / 台北4日電
圖為水貂。（美聯社）
圖為水貂。（美聯社）

中國疾病預防控制中心主任高福近日撰文表示，現實世界中已有11種動物感染了COVID-19的病毒，他呼籲對野生動物進行大規模病毒篩查，以制定進一步防控策略。

第一財經報導，具中國科學院院士身分的高福和合著者在最新一期中國疾病預防控制中心的週報（CDCWeekly）發表文章，其中寫道：「全球已經發現許多動物對新冠（COVID-19）易感，比如貂。並且這些動物感染病毒後有持續突變的可能性，如果傳播回人類，將對公共健康構成巨大威脅。」

文章說，迄今為止，已有11種動物物種在現實世界中感染了新冠病毒，包括老虎、大猩猩、雪豹和水貂；另外14個動物物種已經確定能夠在實驗室的試驗中被感染。

作者認為，這些可能只是易感動物的冰山一角，有必要對陸地和海洋野生動物，特別是那些易感動物進行大規模的新型冠狀病毒篩查，因為對不同物種感染風險的實驗室篩查有限。

作者表示，近期在美國發現新冠病毒能夠通過白尾鹿傳播也表明，該病毒可能會發生變異，並在傳回人類之前從鹿傳播到其他動物。

高福及合著者表示，「由於新冠病毒仍在野外蔓延，許多其他野生動物也可能通過直接或間接接觸野生白尾鹿而感染新冠。」他們認為，像撲殺養殖水貂那樣的大規模撲殺野生動物的措施並不可行。

報導說，高福等公共衛生專家認為，對野生動物進行大規模篩查可提供更多線索，以確定哪些動物有可能最初將病毒傳染給人類，並為人類應對下一次疫情做準備。

COVID-19 院士 美國

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