遼寧現極端天氣：逾2萬輛車遭冰雹擊損 多地降雨新高

自9月30日晚開始，大陸遼寧省出現暴雨及冰雹，導致大連國際機場部分航空器不同程度受損、多個航班延誤、取消。罕見冰雹也造成大連2萬多輛汽車及部分其他財產受損。10月2日、3日，遼寧多地又一連經歷罕見極端天氣，多地創下了歷史同期最大降雨量。當局發布多個暴雨、雷電、冰雹紅色預警。

據香港01報導，9月30日晚上10時至翌日凌晨2時，大連的周水子機場、華南、泡崖、泉水等區域多次出現冰雹，最大直徑7到8公分，有如拳頭般大小，不少露天停車的私家車被砸壞，車窗玻璃受損、車身凹陷。金普新區的華家、得勝、金石灘、大李家、石河、嚮應等街道也出現冰雹，最大直徑2公分；普蘭店區皮口等地也有出現冰雹。

大連市保險行業協會稱，此次極端天氣造成當地2萬餘輛汽車及部分其他財產受損。截至10月1日15時，保險機構已接到各類理賠報案2.89萬件，已估損失金額1.33億元人民幣。

10月2日，大連市甘井子區一名汽車維修店工作人員表示，冰雹後修車量翻了許多倍，「平時一天大概修車單量就十幾單，因為昨天下冰雹，來店維修的車高達三百多輛，今天還有二百多輛在排隊。」目前修車需預約排隊，再等候通知具體到店維修時間。而來維修的最多的就是換汽車玻璃和修復汽車引擎蓋。另一汽車維修店工作人員吳先生稱，以前下午6時左右就可下班了，這兩天要加班到深夜。

家住機場附近的楊女士的私家車遭冰雹侵襲，她表示，因為維修店排隊的太多，目前她的車還沒有維修。「鄰居去維修店修車，要排一百多號，我們等過幾天再修。」

此外，機場部分航空器不同程度受損，從廣西桂林、福建福州、上海等地出發的部分航班均要備降至其他機場，飛往江蘇南京、福建福州、北京、甘肅蘭州、陝西西安、內蒙古烏魯木齊的部分航班，亦要短暫延誤後起飛或取消。

10月2日到10月3日，遼寧又出現同期罕見雷雨天氣，在遼陽市文聖區因強降雨導致住宅大樓嚴重積水，相關道路已完全被積水淹，最深處超過1.5公尺，樓內有多人被困。救援人員歷時3個多小時，成功解救20多名民眾。

10月3日17時，遼寧省防汛抗旱指揮部發布汛情報告顯示，受降雨影響，遼寧省內部分河道出現漲水，多座大型水庫蓄水超過去年同期。

在一些低窪地帶，大量私家車被困，救援人員利用消防車在水中穿行，將被困人員解救至安全地帶。在遼寧省鞍山市，一些地勢較低的地方，雨水已經匯聚成小河，不斷湧入村子內，消防指戰員連夜疏散低窪地帶群眾。