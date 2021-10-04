珠峰6200米 採到植物種子

中國科學院昆明植物研究所3日披露，該所中國西南野生生物種質資源庫（種質庫）種子採集隊在珠峰6200米左右採集到須彌扇葉芥、鼠麴雪兔子等植物的種子，刷新了中國大陸植物種子採集的最高海拔紀錄。

中新社報導，珠峰海拔8848.86米，作為世界之巔，珠峰高海拔裸露的流石灘因極寒、缺氧等被視為生命禁區，但仍有適應極端環境的生命。從今年8月開始，種質庫啟動了世界海拔最高植物種子採集行動計畫。

種質庫主任李德銖研究員表示，目前全球已知報導過的在海拔6100米以上採集的植物有15種，均為國外學者採集。其中海拔最高的種子植物標本紀錄，是1935年由英國登山家在中國大陸境內珠峰北坡6400米採集到的兩種植物：鼠麴雪兔子、珠峰鱗蕊芥。採集成熟植物種子，比採集植物標本更加困難。

經過3年的醞釀準備，種質庫採集隊分別於2021年8月和9月兩次前往珠峰，先後歷時20餘天，最高抵達海拔6605米開展植物多樣性調查採集。其中，8月15日到28日完成了第一次珠峰植物科考，在海拔5738米成功採集到珠峰齒緣草的種子。然而，8月還不是珠峰植物種子採集的最佳時期。9月24日，採集隊員再次從海拔5200米的珠峰大本營向上攀登，採集到迄今中國大陸乃至全世界海拔最高紀錄的植物種子。

此次採集到的種子，經乾燥、清理、計數等流程後，將長期保存於中國西南野生生物種質資源庫和國家重要野生植物種質資源庫。

中國西南野生生物種質資源庫，截至2020年底已保存野生植物種子10601種、85046份，為保護中國大陸生物多樣性、保障戰略生物資源安全奠定堅實基礎。