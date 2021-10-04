重慶陸海新通道 勢頭向好

陸海新通道運營有限公司3日披露，今年1至9月，重慶累計開行西部陸海新通道鐵海聯運班列1493列，同比增長77%，運送7.5萬標箱，運輸貨值達98億元人民幣，前三季度班列開行數量已超過2020年全年（1297列），發展勢頭持續向好。

中新社報導，陸海新通道運營有限公司運營部副部長賈俊表示，今年前三季度，西部陸海新通道在重慶的主要發運站點團結村中心站、魚嘴站、小南埡等地發運班列數量增長幅度均超過40%；8月剛開行的長壽直達班列，讓重慶開行站點達到7個，為本地企業降低運輸成本。

西部陸海新通道現已通達全球106個國家和地區的308個港口，運載品類640餘種。從烏克蘭進口的玉米、從巴西進口的紙漿通過西部陸海新通道進入大陸，重慶摩托車配件的定製班列、甘肅中藥材集拼集運班列經重慶出口至東南亞和歐洲。

西部陸海新通道開展的鐵海聯運「一單制」試點，實現「一次委託、一次保險、一單到底、一次結算」。目前已累計簽發「一單制」近800單，貨值近6000萬美元。2021年上線大陸首個跨境金融區塊鏈西部陸海新通道融資結算應用場景，為物流企業融資超過4億美元。