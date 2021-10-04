三星堆文創月餅 再受追捧

剛剛過去的中秋佳節，大陸「網紅」博物館、四川省德陽市廣漢三星堆博物館，再次推出4款文創月餅，大受網友追捧。特別是在三星堆遺址考古發掘驚喜不斷的背景下，今年的文創月餅格外受寵，銷勢良好。

據了解，今年推出的「祈福神樹」、「杖中之月」、「三星伴明月」、「三星幻月」4款文創月餅，每款都各具特色。「祈福神樹」造型靈感來源於月光寶盒，可隨時演變成一套儀式感十足的百搭場景。金杖是古蜀國政教合一體制下的「王者之器」，象徵著王權與神權，「杖中之月」以金杖為外形設計抽拉式包裝禮盒。

「三星伴明月」採用對開式設計，呈現出「海上生明月」的畫面感。「三星幻月」包裝外頁，則將三星堆出土的玉環通過線條背景表達，還勾畫了三星堆青銅縱目面具和金面銅人的形象。

早在2014年，三星堆博物館就在微博秀出青銅面具餅乾，成為該館首款申請了外觀專利的文創產品。2016年，「青銅味」三星堆月餅一推出，就收穫大批粉絲。此後，每年推出一款文創月餅，已經成為三星堆博物館的慣例，也是廣大網友和文物愛好者們翹首以盼「猜盲盒」的樂趣所在。