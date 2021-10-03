廣東發布：將研究深圳經港珠澳大橋至珠海、澳門通道

深圳和珠海、澳門可通過港珠澳大橋進行互通？這一構想有望成為現實。近日，廣東省政府官網發布了《廣東省綜合交通運輸體系十四五發展規劃》，其中明確表示，廣東將研究深圳經港珠澳大橋至珠海、澳門通道，更好發揮港珠澳大橋作用。

據澎湃新聞報導，珠江東西兩岸的聯通問題，一直是廣東的痛點，既有的過江通道無法滿足跨珠江口日益增長的客貨運需求。對此，《規劃》做出了針對性布局，提出了新的解題之法。

根據《規劃》顯示，為加強與港澳的交通銜接，廣東將研究深圳經港珠澳大橋至珠海、澳門通道，更好發揮港珠澳大橋作用。這意味著，珠海有望再添對接深圳的新通道。

此外，《規劃》也透露了伶仃洋通道的最新進展：在完善跨珠江口通道布局方面，廣東將研究論證以鐵路功能為主的伶仃洋通道。

目前，為承接東岸地區特別是深圳地區的優質資源，珠海正加快推進深珠合作示範區建設。截至9月初，已有46個深圳產業項目落地珠海高新區，總投資達134億元人民幣。