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發生什麼事？緬北有上萬名大陸偷渡者等待返國投案

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為雲南瑞麗今年7月傳出本土疫情後，對當地民眾開展全員核酸檢測。新華社
圖為雲南瑞麗今年7月傳出本土疫情後，對當地民眾開展全員核酸檢測。新華社

雲南省9月30日新增境外輸入新冠肺炎確診病例9例、無症狀感染者1例，特別的是，這10人全是非法出境後自緬甸到邊境自首的人員。毗鄰緬甸的雲南省瑞麗市指出，目前還有上萬名偷渡到緬甸準備返國自首的大陸民眾選擇從瑞麗入境，導致瑞麗防疫壓力越來越大，當地醫療資源已難以滿足實際需求。

雲南之所以會出現上萬名偷渡者準備返國投案，與大陸近期嚴打境外電信詐騙有關。

上海《澎湃新聞》報導，近日，有網友在人民網「地方領導留言板」詢問離開雲南瑞麗的政策，瑞麗市新冠肺炎疫情防控工作指揮部就透露了近期當地面臨的境外自首人員入境壓力大增的情況。

今年以來，全國多地先後發布通告，鐵腕要求滯留緬北的非法出境人員和從事電信網路詐騙人員回國自首、投案。例如，湖北省荊州市沙市區就發布通告，勒令當地公安機關已掌握的31名非法偷渡出境從事電信網絡詐騙者，必須在今年11月30日前回國，並主動到戶籍所在地公安機關投案。

通告稱，未在規定時間內返國投案者一律註銷戶籍，凍結手機門號、社會保險、銀行帳戶等，其本人與直系親屬未來也不得報考公務員、事業單位工作人員。

大陸公安部刑事偵查局長劉忠義在9月17日的記者會中指出，今年以來，大陸累計已攔截偷渡緬北人員1.8萬人，勸返緬北詐騙窩點人員5.4萬人。

然而，緬甸目前新冠疫情嚴重，每天新增確診者都超過千人。根據緬甸衛生部9月28日晚間公告，當日緬甸全國新增1,630例新冠病例。此時大量偷渡者從緬甸返回中國大陸，已經讓瑞麗防疫工作難以負荷。

瑞麗市新冠肺炎疫情防控工作指揮部表示，隨著緬甸局勢持續動盪、疫情不斷惡化，加上大陸各地發布滯留緬北人員勸返公告後，大量境外自首、投案人員基本上都選擇從瑞麗自首入境。目前尚有上萬人等待入境，使得瑞麗超負荷接收境外自首人員。

根據雲南衛健委通報，10月1日，雲南又新增境外輸入新冠肺炎確診病例14例、境外輸入無症狀感染者4例。這18人也全都來自緬甸。

緬甸 新冠肺炎 自首

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