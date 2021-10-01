大連突降雞蛋大小冰雹 汽車玻璃被打破、航班被迫取消

遼寧大連9月30日晚間天氣驟變，突然出現狂風暴雨還夾雜著閃電，部分地區更下起密密麻麻的冰雹，有些冰雹甚至如雞蛋般大小，不少轎車擋風玻璃因此被砸出好幾個大洞。大連機場也宣布，因部分航空器不同程度受損，導致部分航班延誤或取消。

據人民日報旗下新媒體報導，9月30日夜間至10月1日清晨，大連出現了強降雨，並伴有冰雹、雷雨大風、雷電等強對流天氣。截至10月1日5時，大連全市普降中雨、局部地區出現大到暴雨。此外，大連市區和金普新區局部地區還下起冰雹。

報導稱，大連市氣象局9月30日14時至23時特別實施了「防雹作業」，19個作業點出動「防雹高炮」24炮次，發射「防雹炮彈」495發。

上海《澎湃新聞》指出，大連機場10月1日的進出港航班都因此受到不同程度影響，從桂林、福州、上海等地出發的部分航班均備降至其他機場。