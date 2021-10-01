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粵維持澳門居民入境防疫隔離 賀一誠失望

中央社 / 香港1日電

鑒於澳門近期出現2019冠狀病毒疾病零星個案，中國大陸廣東省當局決定繼續執行對澳門的防疫措施，澳門居民經珠海入境仍須隔離14天，澳門行政長官賀一誠對此表示失望。

賀一誠今早向媒體說，他對有關決定感到失望，相信全體澳門居民也會失望，因為這導致澳門居民不方便到大陸。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情自去年初爆發以來，澳門在防疫上一直做得不錯，獲得外界讚揚，但近期卻先後出現零星個案，令人憂慮當地疫情在社區爆發。

澳門、廣東省政府和珠海市政府昨天就澳珠疫情防控及口岸通關事宜舉行三方視頻會議，粵方基於疫情防控考慮，決定午夜後繼續維持對澳門的防疫措施，即澳門居民經珠海入境的話，必須集中隔離14天，跨境貨車司機等特殊工作人員除外。

澳門方面原先期待廣東當局可以恢復澳珠之間的正常通關及往來。

澳門 疫情 廣東

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