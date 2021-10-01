兩岸老兵後代 重慶追憶抗戰

9月26日至30日，30名台灣抗戰老兵後代齊聚山城重慶，與重慶抗戰老兵後代一起追憶祖父輩抗戰歲月，傳承抗戰精神，推動兩岸中華兒女共謀兩岸和平發展。

中新社報導，活動期間，台灣嘉賓們先後參觀了張自忠烈士陵園、重慶抗戰遺址博物館、中國民主黨派歷史陳列館、馮玉祥將軍舊居、建川博物館等對台交流基地，全面瞭解抗戰歷史、深刻感受重慶抗戰文化，並通過瞻仰銅像、默哀、敬獻花籃、繞墓一周等形式紀念抗日愛國將領張自忠將軍。

29日，參訪團與重慶抗戰老兵後代舉行座談會。台灣抗戰老兵後代、「獨目虎將」李宗岱的兒子李大淮說，通過重溫父輩的抗戰歷史，感受到他們為了國家和民族作出的努力，備受鼓舞。 他說，讓抗戰史為更多人所知，並傳承下去，這是大家共同心聲，他願為此出力。

台灣中華民族抗日戰爭紀念協會秘書長丘智賢說，目前還有不少抗戰歷史有關的檔案、文物、影像散落兩岸，讓更多的人，尤其是年輕人去記得、瞭解這段歷史，值得兩岸的共同努力。

大陸全國台企聯副會長白中琪分享在搜尋抗戰空軍有關史料、尋找抗戰老兵過程的感動故事。白中琪感慨說，搜尋抗戰文化史料是一件值得很多人「扎根」去做的事情，慢慢耕耘從一點一滴做起，讓抗戰這段共同記憶成為連接海峽兩岸的紐帶。