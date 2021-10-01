快訊

花蓮漫波飯店整棟倒塌 結構技師：沒見過這種拆除方式

國慶展示軍力？今25架共機侵擾我西南ADIZ

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩岸老兵後代 重慶追憶抗戰

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

9月26日至30日，30名台灣抗戰老兵後代齊聚山城重慶，與重慶抗戰老兵後代一起追憶祖父輩抗戰歲月，傳承抗戰精神，推動兩岸中華兒女共謀兩岸和平發展。

中新社報導，活動期間，台灣嘉賓們先後參觀了張自忠烈士陵園、重慶抗戰遺址博物館、中國民主黨派歷史陳列館、馮玉祥將軍舊居、建川博物館等對台交流基地，全面瞭解抗戰歷史、深刻感受重慶抗戰文化，並通過瞻仰銅像、默哀、敬獻花籃、繞墓一周等形式紀念抗日愛國將領張自忠將軍。

29日，參訪團與重慶抗戰老兵後代舉行座談會。台灣抗戰老兵後代、「獨目虎將」李宗岱的兒子李大淮說，通過重溫父輩的抗戰歷史，感受到他們為了國家和民族作出的努力，備受鼓舞。   他說，讓抗戰史為更多人所知，並傳承下去，這是大家共同心聲，他願為此出力。

台灣中華民族抗日戰爭紀念協會秘書長丘智賢說，目前還有不少抗戰歷史有關的檔案、文物、影像散落兩岸，讓更多的人，尤其是年輕人去記得、瞭解這段歷史，值得兩岸的共同努力。

大陸全國台企聯副會長白中琪分享在搜尋抗戰空軍有關史料、尋找抗戰老兵過程的感動故事。白中琪感慨說，搜尋抗戰文化史料是一件值得很多人「扎根」去做的事情，慢慢耕耘從一點一滴做起，讓抗戰這段共同記憶成為連接海峽兩岸的紐帶。

抗戰 老兵 抗日戰爭

延伸閱讀

重慶新生港 萬噸級碼頭運營

張自忠將軍抗戰精神獎頒獎 鄂台同步

直連雙核 成渝中線高鐵啟建

林鄭月娥今啟程訪問成都、重慶與西安

相關新聞

冬天要來了！黑龍江漠河已經降雪

據中國日報報導，受冷空氣影響，9月30日上午，黑龍江漠河就開始下起雪來，降雪一直持續到當日下午1時。大興安嶺海拔較高的林...

測眼球判定確診 復旦大學：準確率99%

上海復旦大學研發成功新冠感染風險檢測技術，只要測眼球，就可判定是否染上新冠病毒，這項技術正式在內地免費開放。借助智能手機...

消失逾1年半 陳秋實現身徐曉冬YouTube

中國公民記者陳秋實去年初因在報導武漢疫情遭拘禁，獲釋後仍受到嚴密監控，消失在公共視野逾一年半。他昨天現身北京格鬥運動員徐...

大連突降雞蛋大小冰雹 汽車玻璃被打破、航班被迫取消

遼寧大連9月30日晚間天氣驟變，突然出現狂風暴雨還夾雜著閃電，部分地區更下起密密麻麻的冰雹，有些冰雹甚至如雞蛋般大小，不...

「十一」少林寺也舉行升旗典禮 僧眾合十唱國歌

今年10月1日是中華人民共和國成立72周年，大陸各地都舉行升旗典禮表達愛國心。儘管嵩山少林升旗、出家師父高唱大陸國歌已非...

港小一新學年驟減55班 學界：未見底 「料來年更嚴重」

適齡學生人口降及移民潮下，學校開班數目受影響。經9月點算在學學生人數（俗稱「數人頭」）後，教育局昨日公布，公營小學減15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。