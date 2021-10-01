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珠海航展 太空油罐車 可在萬米太空救星

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
第十三屆中國航展在珠海國際航展中心開幕，中國航空發動機集團有限公司展出的各類發動機吸引觀眾。圖為觀眾在參觀CJ1000A發動機。（中新社）
第十三屆中國航展在珠海國際航展中心開幕，中國航空發動機集團有限公司展出的各類發動機吸引觀眾。圖為觀眾在參觀CJ1000A發動機。（中新社）

正在舉行的第十三屆中國國際航空航天博覽會（珠海航展）上，一款中國設計研製的「太空油罐車」—補加服務飛行器引發公眾關注。該飛行器可破解地球靜止軌道衛星的「燃油之急」，為其延長壽命，在萬米太空實施「救星計畫」。

中新社報導，人類現代生活已經離不開地球靜止軌道衛星。它們提供天氣預報、電視轉播、移動通信、全球導航等服務。地球靜止軌道衛星的造價也十分高昂，往往高達數十億元人民幣。

通常，衛星在發射時會一次性攜帶十幾年壽命的燃料。但進入太空以後，燃料只會越用越少，燃料耗盡後，衛星的壽命就結束了。因此燃料的儲備直接決定著一顆衛星的使用壽命。

此次亮相珠海航展的補加服務飛行器，是由中國航天科技集團八院獨立設計研製，專職從事燃料「上門補加服務」的飛行器。中國航天科技集團有限公司八院科研四部副部長曾佔魁介紹，該補加服務飛行器在設計之初便簡化了自身功能，在維持基本在軌運行的前提下，實現盡可能多的裝載燃料。

補加飛行器可一次性攜帶1.3噸燃料，占自身重量的52%，堪稱一輛「太空移動油罐車」。而對一顆「急需救助」的衛星來說，只需補加50千克燃料，衛星就可以延長約一年壽命，與重新發射一顆靜止軌道衛星的造價相比，成本足足降低35%。

曾佔魁表示，在軌補加飛行器的前端裝有雷達和相機組成的導航系統，使其具備了「自動駕駛」的功能。當收到燃料短缺的衛星發出的求助信號後，飛行器將在地面調度系統的導引下，到達衛星的後方，利用導航系統自主跟蹤並接近衛星。在到達距離衛星約2米以內時，在機械臂的配合下，實現與衛星補加口的緊密連接，將燃料輸送給衛星。

此次與補加飛行器一起亮相的停靠補加裝置，是飛行器執行在軌補加任務的關鍵技術，也是中國大陸首個應用於衛星的新型對接機構，它通過與衛星實現緊密可靠連接，為補加服務飛行器進行補加任務創造條件。

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