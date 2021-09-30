廣東、浙江等四省最缺電 年缺口均逾1,000億千瓦時

大陸近來缺電、限電問題引發關注。若以去年的數據估算，廣東、浙江、江蘇、山東四省的發電量和用電量缺口最為嚴重，這四個經濟大省去年從外省淨輸入的電量均超過1,000億千瓦時。其中，廣東去年電力缺口更高達1,700億千瓦時。

上海《第一財經》根據大陸國家統計局的資料，整理出中國大陸31個省份2020年的發電量和用電量數據。根據統計，去年中國大陸有四個省份發電量超過5,000億千瓦時，分別是內蒙古、山東、廣東、江蘇。

但山東、廣東、江蘇同時也是用電大省，三省去年用電量居大陸各省份的前三名，用電量均超過6,000億千瓦時。

內蒙古則為大陸的煤炭資源大省，2020年煤炭產量高達10.01億噸。不僅煤炭產量多，內蒙古的風力發電、太陽能發電也多。

第一財經指出，2020年，內蒙古能源經濟就實現：煤炭產能、電力裝機、風電裝機、發電量、外送煤炭、外送電量等六項全中國第一。

廈門大學經濟學系副教授丁長發表示，內蒙古煤炭產量大，建設了很多大型坑口電廠，大量煤炭挖出來後在發電廠就地轉化為電能再輸送出去。同時，內蒙古的面積很大，坐擁中國最大的清潔能源基地，近年來，內蒙古的清潔能源也大量供應到北京等地。

此外，四川、雲南因水力資源豐富，則是大陸「西電東送」重要的電源基地。丁長發說，四川、雲南地處長江上游第一階梯和第二階梯的交匯處，西高東低的特點明顯，水流落差大，因此水電站特別密集。

而從用電量來看，去年大陸用電量最高的10個省份分別為：山東、廣東、江蘇、浙江、河北、內蒙古、河南、新疆、四川、福建。

其中，經濟總量排名大陸第三的山東，2020年用電量高達6,939.84億千瓦時，略為領先廣東，居全大陸之冠，但山東近年GDP與廣東和江蘇的差距卻越來越大。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強指出，這是因為山東的電解鋁、煤化工等高耗能產業比較多，導致用電量大。

除廣東、浙江、江蘇、山東四省，河北與河南去年的電力缺口也較為明顯。