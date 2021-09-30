張自忠將軍抗戰精神獎頒獎 鄂台同步

今年是著名抗戰名將張自忠將軍，壯烈殉國81周年。由湖北省海峽兩岸交流促進會、襄陽市海峽兩岸交流促進會、台灣黃埔軍校同學後代聯誼會聯合主辦的「張自忠將軍抗戰精神獎」兩岸抗戰文化創意競賽頒獎，日前在湖北襄陽和台北同步進行；兩地各界人士和獲獎代表共200多人，通過視訊連線方式參加活動。

創意競賽從4月初啟動，進行以「張自忠將軍抗戰精神獎」為主題的徵文、短視頻徵集活動，共收到「給張自忠將軍寫封信」徵文和短視頻作品近900件；兩岸青年以詩歌、散文、文言文等多種文體，表達對張自忠將軍的崇敬之情。網友們在「自忠學堂」網課參與討論、閱讀留言、流覽分享人數，累計超過80萬人（次）。

本次活動收到的徵文和短視頻作品，經由兩岸專家學者組成的評審委員會初審與複審，共有20件作品分獲兩個獎項的一、二、三等獎，有20件作品獲佳作獎。台南市莊子權的「老兵遺信－給張自忠將軍的一封信」，獲得徵文一等獎；湖北文理學院石文婧等四位同學創作的「信‧家國」，獲得短視頻一等獎。

在頒獎儀式上，張自忠將軍孫子張慶成表示，通過這次競賽活動，大家一起回顧了那段艱苦卓絕的歷史，重溫了偉大的抗戰精神。湖北省台辦副主任徐競表示，舉辦「張自忠將軍抗戰精神獎」兩岸抗戰文化創意競賽，是為了弘揚張自忠將軍強烈的愛國主義精神，讓兩岸民眾、尤其青少年，不忘歷史，砥礪前行。

新黨前主席郁慕明發來致詞視頻。他說，兩岸同胞要團結起來，共同在未來的歲月裡，努力弘揚民族抗戰精神。襄陽市委常委趙芝斌表示，舉辦此活動，是鄂台兩地青年對民族抗戰英雄的緬懷和敬仰，更是為增進兩岸青年對民族文化的認同。