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大灣區最快地鐵 開通運營

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

被稱為「粵港澳大灣區最快地鐵」的廣州地鐵十八號線首通段（冼村至萬頃沙），9月28日開通運營，實現南沙自貿區至中心城區30分鐘通達的時空目標。

中新社報導，該段全長58.3公里，共設8座車站，開通後，廣州地鐵運營里程達到589.4公里，運營車站數量則增至290座。十八號線不僅是廣州地鐵南北向的重要交通走廊，更能大大緩解大陸客運量最大線路廣州地鐵三號線的客流壓力，對建設「軌道上的大灣區」具有重要意義。

十八號線的建設率先應用了多個中國大陸首次：首次在地鐵線路中採用基於工業互聯網與物聯網的軌道交通操作系統穗騰OS；首次採用高速等級CBTC列車信號系統；率先採用大帶寬光傳送網絡及雲平台搭建通信系統，為乘客及運營方提供全息化通信服務……一系列新技術、新工法、新設備的應用，使廣州地鐵十八號線成為大陸國家級市域快速軌道交通示範線路。

到十八號線冼村站嚐鮮，寬敞明亮的站廳設計更具科技感，也帶來更多智能出行體驗。如乘車前，乘客可通過廣州地鐵官方APP，瞭解到未來15分鐘、半個小時及一個小時的客流情況，以及首末班車時刻、是否有客流控制或突發延誤事件等關鍵信息；進站時，全線閘機均為人臉識別閘機，支持刷臉進出等服務。

陸客

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