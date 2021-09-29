女重度貧血暈倒送醫 常吃隔夜菜惹禍

就算多獨立，仍就讀小學的兒童生活上亦需有成人照顧。早前在香港的保安人員發文，指不只1次看到1名年約9歲的男童半夜獨坐公園無家可歸，了解後懷疑男童被媽媽趕出門口。保安不忍男童無家可歸，擔心之下主動聯絡學校及社工，同時呼籲街坊若遇到懷疑虐兒的個案可主動通知保安或報警處理，「只是行多一步，可以幫到人」。

2021-09-29 20:31