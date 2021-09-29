無人駕駛都市快軌列車 唐山下線

中國軌道交通工業140年峰會27日在河北唐山召開。當日，中國中車集團有限公司（簡稱中車集團）研發的具有完全自主知識產權的無人駕駛新型都市快軌列車也在此間下線。

中新社報導，中車集團新型都市快軌列車項目總設計師王志偉表示，這型列車融合虛擬編組、自我感知、綠色製造、主動安全等技術，詮釋了未來列車「科技、人文、綠色、智能」的特點。 此次下線的新型都市快軌列車，時速達160公里至200公里，可以滿足高密度公交化運營模式，為未來智慧城市提供全天候、全人群、全過程的優質服務。

這款新型都市快軌列車上充分體現科技元素。車內設置有OLED車窗顯示屏及HDMI高清接口。依託透明顯示技術、染色液晶調光技術和超薄全貼合技術，OLED顯示屏與大尺寸電容觸摸技術集成在車窗內，可實現圖像「浮現」在車窗上。

王志偉稱，新型都市快軌列車採用全自動無人駕駛技術，通過5G技術的應用，建立車與車之間的實時通信，實現列車間的虛擬編組、靈活混跑。而機器視覺技術、毫米波雷達技術、激光雷達多傳感融合技術，可以檢測列車運行前方障礙物，實現主動防撞、智能護航。

車廂擁有多功能旅客介面，可按不同的運營模式需求配置觀光區、乘坐區、移動辦公區及休閒區等多種組合。人性化的設置，使得旅客全天候出行、移動辦公不再是夢想。

王志偉說，這個面向未來的、中國最快的無人駕駛新型都市快軌列車的問世，對打造多方式高效銜接的綜合交通樞紐，形成城市群1至2小時交通圈和都市圈1小時通勤建設具有重要意義。

中車集團肇始於河北唐山，成立於140年前的1881年。這裡有中國第一條標準軌距鐵路，中國第一台蒸汽機車則拉響了中國鐵路第一聲嘹亮的汽笛，開啟了中國軌道交通工業元年。