中歐班列上海號 滿載首發德國

為因應不斷增加的海運成本，臨港的上海也開通中歐班列了！「中歐班列—上海號」第一趟列車28日在鐵路上海閔行貨運站舉行發車儀式。首列「中歐班列」—上海號裝運50個滿載服裝鞋帽、玻璃器皿、汽車配件、精密儀器等貨物的集裝箱，將從上海一路向西，經阿拉山口、波蘭馬拉舍維奇，最終抵達德國漢堡。

中新社報導，上海地處東海之濱、長江門戶，是大陸全國海陸空交通樞紐，不僅水路通達、航空發達，在陸路運輸上也有獨特優勢，一直是重要的國際貿易節點城市。上海開通中歐班列對進一步提升上海國際貿易中心能級、強化上海全球資源配置能力和開放樞紐門戶功能具有重要意義。

上海市商務委外貿發展處處長尤永生在發車現場說，上海的貨物貿易過去15個月連續正增長，但與全國各地外貿企業一樣，當前上海的外貿企業也面臨訂艙難、訂艙貴的問題，「中歐班列—上海號」的開通讓外貿企業有了更多的選擇。

中歐班列平台企業上海東方絲路多式聯運有限公司董事長王錦秋說：通過中歐班列運輸貨物的時間可以壓縮到2周左右，比海運節省一半。每個標準集裝箱的物流成本也會至少節省三成。「上海號」班列的開通向一帶一路沿線國家和地區、向歐洲出口提供了新的途徑。

尤永生表示，「中歐班列—上海號」將以市場化、專業化、國際化方式運行，目前每周開行一次，以後將逐步增加開行頻次、開拓新的線路，為更多企業提供優質服務，努力構建高效便捷的國際貿易大通道。未來上海始發的中歐班列每年或將開通500列。