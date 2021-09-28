大陸塔克拉瑪干沙漠鐵路將全線通車 繞一圈2750公里

大陸西部鐵路再有進展，據「中國鐵路」微信公眾號消息，全長825公里的和田至若羌的環塔克拉瑪干沙漠鐵路南段已完成鋪軌，標誌環塔克拉瑪干沙漠鐵路線正式「閉環」。

大陸推動西部建設，在新疆塔克拉瑪干沙漠環線興建環沙漠一圈的沙漠鐵路，從北環的庫爾勒往西到喀什、往東南到和田，再往東到若羌，最後從若羌往北接回庫爾勒，鐵路沿著塔克拉瑪干沙漠外圍繞一圈，連起沙漠上的重要城市，全程約2750公里。

最後完成這段的和若（和田至若羌）鐵路全長825公里，鐵路設計時速120公里，共設20個站點，其中9個客運車站，於2018年底正式開工建設，2020年5月開始全面鋪軌，預計2022年6月開通運營。

和若鐵路地處有著「死亡之海」之稱的世界第二大流動性沙漠塔克拉瑪干沙漠南緣，和若鐵路有一半受到風沙的影響。

開工建設近3年來，建設者克服沿線天氣炎熱乾燥、施工條件艱苦、資源匱乏等不利影響。為防止沙害，鐵路在建設初期就提出「治沙先行」的建設理念，風沙防護工程與鐵路建設同步進行，在大陸鐵路建設中也尚屬首次。目前，鐵路沿線的一道道綠色長廊已成為防風治沙的天然屏障。

建設者在沿線共修建草方格近5000萬平方米，種植梭梭樹、紅柳、沙棘等灌木和喬木近1300萬株。為了建設好和若鐵路，建設者運用了很多新的工藝、新的技術，為世界環沙漠鐵路的修建提供了中國智慧和中國方案。

和若鐵路是目前國內建設過的利用沙橋治理風沙最長的鐵路，主要橋樑有5座，長度達40公里。這些架空的橋樑矗立於茫茫大漠中任風沙從腳下飛過，將風沙對線路和列車運行的影響減到最小。為了建好這些過沙橋，和若鐵路在建設過程中使用了裝配式混凝土結構應用技術，改變了以往現場澆築橋墩的做法，破解沙漠鐵路建設中風沙影響、自然環境惡劣、用水難及混凝土養護難等建設難題。

和若鐵路還採用無縫線路施工。為了克服溫差大對鋼軌熱脹冷縮帶來的影響，鐵路建設者只能在夜晚進行鋼軌焊接作業，以確保工程品質。