兩岸青少年京劇文化交流會泰州登場 線上分享梅派經典

「梅香兩岸．京韻傳情」兩岸青少年京劇文化線上交流會，暨「青雲邀約．暢享未來」蘇台青年雲分享會，9月25日在江蘇省泰州市梅蘭芳紀念館舉行，兩岸京劇名家、泰台兩地京劇票友、青年學生共200多人參加。

泰州是京劇藝術大師梅蘭芳的故鄉，泰州市梅蘭芳紀念館則是江蘇省對台交流基地，目前正積極打造「梅香兩岸．京韻傳情」文化交流平台。江蘇省台辦副主任封志成、江蘇省青聯主席張迎春等人均出席了25日的活動。

台灣梅派傳人、京劇名伶魏海敏當天也透過視訊對活動表達祝賀。魏海敏回顧，1991年，她拜入梅派京劇表演藝術家梅葆玖門下，並在2013年、2017年，多次隨梅葆玖至泰州交流京劇藝術、專場演出，深刻感受到泰州的「京腔梅韻」。

魏海敏以其自身學習心得，闡述了「梅派」藝術規範、創新、青春的特點，鼓勵兩岸青年學子將梅派藝術繼續傳承下去，努力學習經典，更要勇於創新，將前輩大師不懈追求的京劇青春活力傳唱下去。

大陸國家一級演員、 「梅花獎」得主、天津京劇院實驗團團長王艷則現場演唱了《謝瑤環》選段，大陸國家一級演員趙華也演唱了《趙氏孤兒》選段，兩人展現深厚唱功和精湛表演，贏得線上兩岸戲迷票友的喝彩。

泰興市鼓樓小學京劇小社團的小朋友們則在活動現場繪製和展示京劇臉譜，展現傳承京劇藝術的學習成果。該社團成立於2008年，由已故著名京劇藝術大師、梅派傳人梅葆玖擔任名譽校長，曾榮獲大陸「全國少兒戲曲小梅花薈萃」金獎、「第十五屆中國少兒戲曲小梅花金花獎十佳選手」等榮譽。