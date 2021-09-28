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深圳成第三大城 成都首進超大

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家統計局近日在「求是」雜誌上公佈了第七次全國人口普查超大、特大城市。在這次調查中，成都首次晉升為一千萬人口以上的超大城市；深圳人口持續上升，僅次於上海北京的超大城市。　

中新社報導，依據官方此前發佈的城市規模劃分標準，城區常住人口超過1000萬的城市被稱為超大城市，500萬以上、1000萬以下的城市為特大城市。據第七次全國人口普查數據和上述劃分標準，截至2020年11月1日零時，大陸有7個超大城市：上海、北京、深圳、重慶、廣州、成都和天津。此外，還有包括武漢、東莞、西安、杭州等在內的14個特大城市。

數據顯示，2020年，成都城區常住人口1334萬人，在中國城市中排名第六位，超過天津。成都是中國西部的兩大「網紅」城市之一。雖然經濟實力並非最強，但古蜀國的歷史、萌寵熊貓、以及美食和休閒文化所帶來的吸引力，依然讓許多人對這裡趨之若鶩。　　

在由普華永道和中國發展研究基金會共同發佈的「機遇之城2021」報告當中，成都排名第七；2020年的這一報告當中，成都排名第五，僅次於四個一線城市。 　　再來是深圳排序上升。作為改革前鋒，深圳在「搶人」方面也絲毫沒鬆勁。根據2019年的統計年鑒數據，深圳城區人口1343.88萬，排名第五；但2020年，深圳城區人口已達1744萬人，超過了廣州和重慶，排名第三位，僅次於上海和北京。　　

此前，由科技部和中國科學技術信息研究所分別公佈的調查報告顯示，深圳創新能力位列國家創新型城市榜首。創新活力帶動產業興旺，工作機會增加、收入提高，從而增加對人才的吸引力，這是城市發展的動力之源。　　

除了人口數量增長外，深圳是中國21個超大和特大城市中人口結構「最年輕」的。深圳60歲以上人口佔比僅為5.33%，遠低於上海的23.38%。

與2019年的數據相比，中國超大、特大城市的總數由16個擴大到了21個。成都、佛山、長沙、哈爾濱、昆明、大連等6個城市實現規模等級的晉升。　　

專家認為，未來可能還有更多的城市成長為特大甚至超大城市，這些超大城市又會進一步推動、聚合成更大的超級都市圈，成為經濟增長的重要動力源。2020年，武漢、東莞、西安的城區人口數量均超過900萬人，距離1000萬的超大城市門檻已經不遠，特別是武漢，約5萬人。

深圳 上海 北京

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