與對岸合作 兩岸青創賽 台灣奪二等獎

2021上海海峽兩岸青年創業大賽總決賽27日閉幕，經過激烈角逐，由兩岸合作的新型高機動高效能多棲傾轉旋翼無人機，奪得二等獎；三等獎中也有台灣團隊和兩岸合作團隊共占兩名。

上海市台辦副主任王立新表示，上海會以更加開放的姿態和務實的舉措，繼續關心廣大台灣青年在滬發展的創業和就業，也歡迎台青朋友們把青創大賽的所見所聞、創業創新的心得體會分享，期待更多的兩岸青年朋友參與明年金山的青創大賽，有更多的創業項目在這塊論壇上展現豐富創新。

上海海峽兩岸青年創業大賽是滬港台三地聯手主辦，海內外青年共同參與的大賽。

上海市金山區委副書記信亞東指出，金山正加快建設虹橋國際樞紐，南向拓展帶重要節點城市，加快南北轉型，產業升級，這些重要機遇相加，對未來發展帶來無限的機會，期待越來越多的海內外優質項目，在大賽中脫穎而出，並且在金山落地。

上海市台商協會會長張簡珍表示，台協將進一步整合各方面資源，為兩岸青年搭建交流平台，也讓台灣年輕人看到上海的進步，來跟大陸的年輕人一起就業創業。

兩岸青年創業大賽自2016年起至今，六年來累計吸引2233個項目報名參賽，今年兩岸青年創業大賽從5月啟動，8月在上海、台北、廣州同步複賽路演，總計有543個項目報名參賽，其中台灣創業項目有266個，占49%；大陸創業項目有218個占40%；而港澳有38個項目參賽，占7%，海外項目占有21個，占4%。

綜觀兩岸青年創業參賽項目，以生命健康領域項目156個最多，其次是文化創意領域項目152個，智慧製造領域項目125個，新一代信息技術領域110個。

歷經四個月在上海、台北、廣州分區進行初複賽淘汰，最終在上海的總決賽有20個項目一爭高下，其中台青參與的有8個，其中4個是兩岸合作專案，相比較去年增加了3個。

台灣項目face&future的參賽者，是正在台灣攻讀博士的上海籍陸生，她與台灣同學合作，一起參加上海舉辦的青創大賽，是兩岸青年深度融合的體現。

除了由兩岸合作的新型高機動高效能多棲傾轉旋翼無人機拿下二等獎外，三等獎六組獲獎中，就有台灣的SOC Performance Analyzer，以及兩岸合作團隊的益菌革命。