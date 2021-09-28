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河南周口／道家．道教始祖 老子故里

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
老子故里景點：老子文化廣場。圖／本報河南周口傳真
老子故里景點：老子文化廣場。圖／本報河南周口傳真

河南省東南部的周口市，地處黃淮平原腹地，有著6400多年的燦爛文明史，享有「華夏先驅，九州聖跡」美譽。其下轄的鹿邑縣，是中國古代著名思想家與哲學家，也是道家學派創始人、《道德經》作者老子的故里。

太清宮景區，現存前宮太極殿，後宮三聖母殿，娃娃殿。圖／本報河南周口傳真
太清宮景區，現存前宮太極殿，後宮三聖母殿，娃娃殿。圖／本報河南周口傳真

根據漢朝司馬遷《史記》記載：「老子者，楚苦縣厲鄉曲仁里人也。」鹿邑縣在春秋時期，屬於楚國的所在地。鹿邑縣城東5公里處的太清宮鎮，是老子的誕生地，歷史上曾有八位皇帝親臨鹿邑，祭拜老子。該縣保留了很多與老子有關的歷史文物，其中最主要的是太清宮。

道家學派創始人老子塑像 圖／本報河南周口傳真
道家學派創始人老子塑像 圖／本報河南周口傳真

在道教中，老子是很主要的神仙，被稱為太上老君，尊為道祖。從《列仙傳》開始，把老子列為神仙。太清宮建於東漢漢恒帝延熹八年，最初名老子廟，後來改稱老子祠；唐高祖李淵把老子定為始祖，將老子廟設為太廟，修建廟宇和大殿。唐代開元年間，唐玄宗李隆基改廟名為太清宮，是太清宮最繁盛的時期。

老子誕辰祭典 圖／本報河南周口傳真
老子誕辰祭典 圖／本報河南周口傳真

太清宮歷經毀損，現存前宮太極殿、後宮三聖母殿、娃娃殿、陰陽柏、九龍井、望月井、靈溪池、唐開元神武皇帝道德經注碑等。主體建築物為太極殿，殿中有一根高約1.5米的鐵柱子，稱為「趕山鞭」，寓意老子曾經擔任過「柱下史」這個職務。太清宮東面有老子牧牛場遺址，西面有隱陽山遺址，還有九步井遺址等。

明道宮太極圖 圖／本報河南周口傳真
明道宮太極圖 圖／本報河南周口傳真

明道宮，相傳傳為老子傳道之地。景區位於鹿邑縣城東北隅，與太清宮東西相望；以紫氣大道為界，分為兩部分，紫氣大道南為弘道苑，北為明道宮。主要景點老君台，相傳為老子修道成仙飛昇之地。

鹿邑千年銀杏樹 圖／本報河南周口傳真
鹿邑千年銀杏樹 圖／本報河南周口傳真

老君台，初名昇仙台、拜仙台，建於漢代，盛於唐代，多次毀於兵亂；後歷代修葺，已有2000多年歷史。台高8.84米，山門下青石台階共32層，加上正殿前一層，恰為33層，正符合老子升33層青天之說。

老子故里除了以老子為主的景點外，還有許多歷史久遠的古文化遺址；如龍山文化時期的隱山遺址，商周時期的貴族墓葬等。深厚的文物積澱，使鹿邑成為「中國老子文化之鄉」。

遺址 文物

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