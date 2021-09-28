河南周口／周口關帝廟 集民間建築藝術之大成

沙河、穎河、賈魯河在周口市區交匯，三岸鼎立，古為漕運重地。清朝山西新絳、長治，陝西蒲州、大荔、澄城等地商人，在周口集資興建關帝廟；如今是大陸現有關帝廟中，保存最完整，建築規模最大，木雕、石雕藝術價值最高的一座古建築群。

周口關帝廟雄偉壯麗，舊時稱「山陝會館」，以精美的木雕、石雕、彩畫，聞名遐邇，飲譽中原。始建於清康熙三十二年，雍正、乾隆、嘉慶、道光年間屢次擴建、重修，咸豐二年全部落成，歷時159年。 周口關帝廟，舊時稱「山陝會館」。圖／本報河南周口傳真

整座廟宇為仿宮殿建築，三進院落，布局巍峨壯觀，裝飾富麗，工藝精湛。有這麼一件趣事。關帝廟建好後，好長一段時間沒有對聯。主持出題曰：「上聯要有三個同一字的地名，下聯要有三個同一字的人名，而對聯的中心意思還要讚頌關帝一生的功業。」這樣的要求，難住了不少名流和書生。

一日，一位遊學先生路過關帝廟，到了大殿前，見到兩條空白的木牌，略加思考，挽袖提筆，一揮而就。上聯是：「坐蒲州，佐豫州，坐鎮荊州，赤手創千秋大業。」下聯是：「兄玄德，弟翼德，不從孟德，丹心震萬古綱常。」住持一看，讚不絕口。對聯掛起，觀者無不拍手叫絕。 周口沙河風光 圖／本報河南周口傳真

關帝廟集民間建築藝術之大成，在建築構件上巧妙的運用木雕、石雕、磚雕、琉璃、彩繪和鑄鐵等工藝，融合了園雕、高浮雕、鏤雕、陰刻等不同技法，使一件件作品造型完美，形象傳神。木雕、石雕、磚雕數量之多，內容之豐富，工藝之精湛，居當時中原之冠，反映了清代中晚期追求精雕細琢、裝飾華麗的社會風尚。