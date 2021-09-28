快訊

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨 只是剛好而已

河南周口／程門立雪大程書院 高貴大氣葉氏莊園

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
長江以北保存最完好的書院：大程書院。圖／本報河南周口傳真
長江以北保存最完好的書院：大程書院。圖／本報河南周口傳真

「此處當年棲鳳鸞，鳳鸞棲處少嚴寒。至今雪霧荒台上，猶帶春風氣一團。」清人呂陽桐的這首詩，說的是位於扶溝縣城內書院街，由北宋著名思想家、教育家、理學奠基人程顥創建的大程書院，它是長江以北保存最為完好的書院。

大程書院是程顥在宋神宗熙寧八年任扶溝知縣時創建。從建院始，經歷了宋、元、明、清四個朝代，900多年的滄桑，進行多次的擴建、重建，規模不斷更新擴大；現在的大程書院，是清康熙二十八年由知縣繆應縉重建。書院在當時作為舉行縣試的文場，是現今大陸保留最完好的古代科舉考場原貌。

「立雪講堂」，是書院建築的重要部分。講堂東邊的一組塑像，只見程頤、程顥端坐，楊時、游酢恭敬站立求教，生動再現了「程門立雪」的典故。

葉氏莊園，是大陸目前保存最完整的清代民間莊園之一。圖／本報河南周口傳真
葉氏莊園，是大陸目前保存最完整的清代民間莊園之一。圖／本報河南周口傳真

扶溝有大程書院，鄧城則有葉氏莊園。

莊園位於周口市商水縣鄧城鎮沙河旁邊，是一座仿故宮樣式建築起來的莊園。依靠水運而發家，成為當地巨富的葉氏，從清朝康乾時期開始建莊園，100多年不斷擴建，耗資百餘萬兩白銀。

葉氏莊園有著與其他地主莊園不同的氣象，它有故宮一樣的午門，有故宮一樣的布局，還有不同凡響的五門照和精美的徽雕，是中原腹地清代民居建築裝飾藝術寶庫中的珍品，也是大陸目前保存最完整，建築規模最大的清代民間莊園之一。整座宅園典雅、高貴、大氣，在在顯現其獨特的藝術魅力。

建築 故宮

延伸閱讀

整理包／故宮振興券攻略 南北院優惠一次查

故宮趁夜挖永樂大典？ 館方：電力檢修

秋冬樂遊南院 故宮亞洲藝術節「印尼月」登場

文物融入AI+STEAM 故宮創客魔幻列車邀全台學校報名

相關新聞

女重度貧血暈倒送醫 常吃隔夜菜惹禍

據《武漢晚報》報道，68歲的胡姓婦人近幾個月來總是渾身乏力，進食持續減少，日前在家中突然暈倒被送醫，檢查發現竟患上重度貧血，而究其原因竟是長期吃隔夜菜惹禍。

我在再教育營的日子：「VR新疆」與暗黑苦牢

window.location.href="https://global.udn.com/global_vision/story/8664/5775237";

男童穿校服「半夜遭母親趕出家門」獨坐公園 保安聯絡社工求助

就算多獨立，仍就讀小學的兒童生活上亦需有成人照顧。早前在香港的保安人員發文，指不只1次看到1名年約9歲的男童半夜獨坐公園無家可歸，了解後懷疑男童被媽媽趕出門口。保安不忍男童無家可歸，擔心之下主動聯絡學校及社工，同時呼籲街坊若遇到懷疑虐兒的個案可主動通知保安或報警處理，「只是行多一步，可以幫到人」。

中歐班列上海號 滿載首發德國

為因應不斷增加的海運成本，臨港的上海也開通中歐班列了！「中歐班列—上海號」第一趟列車28日在鐵路上海閔行貨運站舉行發車儀...

與對岸合作 兩岸青創賽 台灣奪二等獎

2021上海海峽兩岸青年創業大賽總決賽27日閉幕，經過激烈角逐，由兩岸合作的新型高機動高效能多棲傾轉旋翼無人機，奪得二等...

黑龍江確診者淚訴 家中3隻貓也因核酸陽性被安樂死

中國黑龍江省近期疫情復燃，在做好新冠肺炎防控的同時，也造成飼主和寵物再也無法重逢的憾事。據一名正在隔離中的確診病例劉女士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。