河南周口／程門立雪大程書院 高貴大氣葉氏莊園
「此處當年棲鳳鸞，鳳鸞棲處少嚴寒。至今雪霧荒台上，猶帶春風氣一團。」清人呂陽桐的這首詩，說的是位於扶溝縣城內書院街，由北宋著名思想家、教育家、理學奠基人程顥創建的大程書院，它是長江以北保存最為完好的書院。
大程書院是程顥在宋神宗熙寧八年任扶溝知縣時創建。從建院始，經歷了宋、元、明、清四個朝代，900多年的滄桑，進行多次的擴建、重建，規模不斷更新擴大；現在的大程書院，是清康熙二十八年由知縣繆應縉重建。書院在當時作為舉行縣試的文場，是現今大陸保留最完好的古代科舉考場原貌。
「立雪講堂」，是書院建築的重要部分。講堂東邊的一組塑像，只見程頤、程顥端坐，楊時、游酢恭敬站立求教，生動再現了「程門立雪」的典故。
扶溝有大程書院，鄧城則有葉氏莊園。
莊園位於周口市商水縣鄧城鎮沙河旁邊，是一座仿故宮樣式建築起來的莊園。依靠水運而發家，成為當地巨富的葉氏，從清朝康乾時期開始建莊園，100多年不斷擴建，耗資百餘萬兩白銀。
葉氏莊園有著與其他地主莊園不同的氣象，它有故宮一樣的午門，有故宮一樣的布局，還有不同凡響的五門照和精美的徽雕，是中原腹地清代民居建築裝飾藝術寶庫中的珍品，也是大陸目前保存最完整，建築規模最大的清代民間莊園之一。整座宅園典雅、高貴、大氣，在在顯現其獨特的藝術魅力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言