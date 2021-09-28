河南周口／程門立雪大程書院 高貴大氣葉氏莊園

「此處當年棲鳳鸞，鳳鸞棲處少嚴寒。至今雪霧荒台上，猶帶春風氣一團。」清人呂陽桐的這首詩，說的是位於扶溝縣城內書院街，由北宋著名思想家、教育家、理學奠基人程顥創建的大程書院，它是長江以北保存最為完好的書院。

大程書院是程顥在宋神宗熙寧八年任扶溝知縣時創建。從建院始，經歷了宋、元、明、清四個朝代，900多年的滄桑，進行多次的擴建、重建，規模不斷更新擴大；現在的大程書院，是清康熙二十八年由知縣繆應縉重建。書院在當時作為舉行縣試的文場，是現今大陸保留最完好的古代科舉考場原貌。

「立雪講堂」，是書院建築的重要部分。講堂東邊的一組塑像，只見程頤、程顥端坐，楊時、游酢恭敬站立求教，生動再現了「程門立雪」的典故。

葉氏莊園，是大陸目前保存最完整的清代民間莊園之一。圖／本報河南周口傳真

扶溝有大程書院，鄧城則有葉氏莊園。

莊園位於周口市商水縣鄧城鎮沙河旁邊，是一座仿故宮樣式建築起來的莊園。依靠水運而發家，成為當地巨富的葉氏，從清朝康乾時期開始建莊園，100多年不斷擴建，耗資百餘萬兩白銀。

葉氏莊園有著與其他地主莊園不同的氣象，它有故宮一樣的午門，有故宮一樣的布局，還有不同凡響的五門照和精美的徽雕，是中原腹地清代民居建築裝飾藝術寶庫中的珍品，也是大陸目前保存最完整，建築規模最大的清代民間莊園之一。整座宅園典雅、高貴、大氣，在在顯現其獨特的藝術魅力。