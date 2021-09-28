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河南周口／傳統特色美食 胡辣湯 顧家饃

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
逍遙胡辣湯，色鮮味美。圖／本報河南周口傳真
逍遙胡辣湯，色鮮味美。圖／本報河南周口傳真

周口特色美食多，逍遙胡辣湯，沈丘顧家饃為代表。

西華縣逍遙鎮是胡辣湯發祥地，距今已有近千年歷史。據歷史記載，北宋末年，宋徽宗御廚以少林寺「醒酒湯」和武當「消食茶」二方為基礎，熬製色香味俱佳的湯羹。徽宗嘗後大悅，賜名為「延年益壽湯」。後北宋遭遇「靖康之亂」，御廚趙杞因兵患南逃，經逍遙鎮看到水秀地靈，隱居於此，延年益壽湯成為如今的逍遙胡辣湯。

鄧城豬蹄：周口傳統名肴，色香味俱全。圖／本報河南周口傳真
鄧城豬蹄：周口傳統名肴，色香味俱全。圖／本報河南周口傳真

正宗的胡辣湯中只用胡椒，不僅色鮮味美，還有防病健身的醫藥價值，而且經濟實惠。據介紹，胡辣湯由胡椒、桂皮、木香等29種中藥材秘製而成，具有健脾開胃、祛風驅寒、養顏健體等功效。就在今年，逍遙胡辣湯製作技藝，入選為大陸國家級非遺代表性名錄。

沈丘顧家饃，分小貢饃和花饃兩類。圖／本報河南周口傳真
沈丘顧家饃，分小貢饃和花饃兩類。圖／本報河南周口傳真

沈丘顧家饃，曾為清朝貢品，距今已有400多年的歷史，分小貢饃和花饃兩類，是沈邱縣城（今老城鎮）顧二別子首創。

小貢饃成亞腰葫蘆狀，饃尖用朱砂點圓點（太陽），饃底有一S型（陰陽）旋紋，饃脖用桃木梳子軋有七個點痕（七星）。花饃種類繁多，是河南省技藝頗高的民間麵塑工藝。

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