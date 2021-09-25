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玩笑開過頭！他用高壓氣槍朝肛門噴氣致死 被控過失殺人
開玩笑也要有個限度！大陸1名任職於汽車服務店的男子，上班期間想和同事開玩笑，趁對方進入車內清潔時，將高壓氣槍頂住同事的肛門噴氣。同事被噴後倒地，送院搶救無效死亡。驗屍報告指，同事死於被人用高壓氣體衝擊肛門，造成腹腔內多個臟器損傷衰竭死亡。雖然涉事男子家人曾向死者家屬賠款，但當地檢察院認為他干犯過失致死罪，日前對他提告。
事件其實發生於3月1日，貴州有男子想和同事開玩笑，結果害同事死於非命。陳姓男子在當地1間連鎖汽車服務店工作，期間和周姓同事玩鬧，趁對方在車內的副駕位置擦拭車輛內部時，用店內的高壓氣槍朝同事的肛門噴氣，結果高壓氣體即時噴入對方體內。
周男受傷倒地，店主見狀報警將他送院。警方後來得知周男傷勢嚴重，馬上到醫院拘捕陳男。周男最終因內臟破裂衰竭，搶救無效死亡。4月8日，該市驗屍報告確認，周男的死因是被人用高壓氣體衝擊肛門，導致直腸、橫結腸、胃組織等，被高壓氣體衝擊、膨脹、擠壓，造成腹腔內多臟器損傷衰竭，經醫院搶救無效死亡。
事發後，陳男的家屬已向死者家屬賠償6萬元人民幣（約台幣25萬元），老闆亦向死者家屬付了3萬元人民幣（近台幣13萬元）。惟檢察院早前認為陳男做法干犯了過失致死罪，追究其刑事責任，由於陳男自願認罪，大陸刑事訴訟法規定可從寬處理，建議判有期徒刑3年。
然而，有網友質疑他作為專業操作員，應該有工作規章約束行為，一定知道工具的危險性，「過失殺人是無意的，這個是故意殺人」，「其實他心裏知道後果，殺完人後就借口開玩笑」。
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文章授權轉載自《香港01》
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