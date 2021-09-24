海航集團年初破產 董事長陳峰今遭公安逮捕

今年一月初宣布破產的海航集團，其公司董事長陳峰、首席執行官譚向東今天被海南公安機關宣布涉嫌違法犯罪逮捕。

微信公眾號海航集團9月24日消息，「今接到海南公安機關通知，海航集團有限公司董事長陳峰、首席執行官譚向東因涉嫌違法犯罪，被依法採取強制措施。海航集團及其成員企業運轉穩定有序，破產重整工作依法順利推進，生產經營不受任何影響」。

海航集團今年一月宣布破產，引發大陸財經界關注，經調查數月後，其公司高管陳峰等人終被宣布違法被捕。公開資料顯示，陳峰是海航集團主要創始人，先後獲得「全國優秀企業家」、「全國勞動模範」等榮譽稱號。他創建民族世界級航空品牌，化解海航流動性危機，聚焦航空主業、健康發展。

百度百科介紹他積極開通一帶一路沿線航線 120 餘條，旗下海南航空連續 9 年蟬聯 SKYTRAX五星航空公司。他宣導展開 100 多個公益項目，投入資金逾 100 億元，多次榮獲「中華慈善獎」，並獲得聯合國頒發的「南南獎-企業社會責任獎」。

海航是近年來全球資產最大買家之一，曾被稱為「巨無霸」。從1993年創業，經歷28年的發展，海航集團橫跨旅遊、地產、零售、金融、物流、船舶製造、科技等眾多產業，規模超萬億元人民幣，其資產遍佈世界各地。此前成立的子孫公司超2000家。

僅以海航集團有限公司為例，將其對外投資向下穿透3層後，可得出海航集團旗下上市公司加掛牌公司，共有37家，分別為：12家A股上市公司、3家港股上市公司、22家新三板掛牌公司。其中包括海航控股、海航投資、渤海租賃、供銷大集、海航創新、海航基礎、海航科技、美蘭空港等。

海航集團旗下參控股航空公司14家，參與管理機場13家，機隊規模近900架。其中，耳熟能詳的航司品牌包括海南航空，首都航空，天津航空，祥鵬航空，西部航空，烏魯木齊航空，金鵬航空等，機場則包括「吸金」能力較強的海口美蘭國際機場、三亞鳳凰國際機場等。

導致海航破產的原因眾說紛云，但通說指海航體系過於龐大，體系內的公司過多，導致了整個海航過於臃腫，導致整體海航在管理上出現問題，海航總部想要真正瞭解自己下面這麼多子公司、孫公司發生了什麼，幾乎是一件不可能的事情，由於缺乏有效的管理，最終導致海航體系各家子公司各自為戰，形成非常嚴重的指揮不當的問題。