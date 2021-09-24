工作群組喊「明天做一回吧不戴套」 陸官員GG了

大陸一微信顯示名稱為「耿衛平局長」的人在一個74人的「工作通知群」中發言「明天做一回吧不戴套了」。結果群聊截圖在網上流傳後引發熱議。經查為河北省邢台市任澤區住建局局長，邢台市紀委查證屬實後予以免職。

22日網路上出現一則「工作通知群」的微信聊天紀錄截圖，紀錄顯示，在徐姓工作人員發佈了與工作相關的消息：「請涉及生態環境治理的科室，對照《清單》將佐證材料梳理成冊裝訂備檢。隨後群名稱為「耿衛平局長」的人跟著回應：「涉及哪個科室請回復。趙姓、張姓、魏姓、范姓4名工作人員回復後，「耿衛平局長」緊接著發送消息稱：「明天做一回吧不戴套了」。

結果這些對話被人截圖後放在網路上引發熱議，並進一步查出當事人疑為河北省邢台市任澤區的住建局局長耿衛平，陸媒新京報記者23日致電任澤區紀委信訪辦，該辦公室工作人員回應稱，今日曾有多人反映此事，如果要舉報可以網上投訴或發送郵件，記者問詢郵箱號碼，對方稱不清楚，隨後掛斷電話。

報導稱，9月23日晚間，一名自稱是耿衛平局長同事親戚的中間人給記者打來電話，對截圖解釋稱，「這個傳出去的東西，肯定和真實情況有差距」。但對於真實情況如何，對方並未做出回復。

澎湃新聞報導，24日上午，耿衛平本人稱，他不需要對此事闢謠。在前述事情發生後，他於月初已經被免職。