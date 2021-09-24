廣東台灣青年嶺南行 24日啟動
第八屆台灣青年嶺南行24日在廣州啟動，大陸國台辦交流局長黃文濤致詞時表示，不管遭遇多少干擾阻礙，兩岸同胞交流合作不能停、不能斷、不能少，廣東以自己的實際行動踐行總書記的重要設施，繼續走在兩岸交流合作。
活動以「走到一起來，夢想更精彩——青春築夢．歡聚嶺南」為主題，由國台辦、廣東省海峽兩岸交流促進會、廣州市穗台經濟文化中心、廣州市台協等單位共同舉辦，以廣州為主會場，深圳、中山、東莞、清遠設分會場，同步啟動台灣青年嶺南行總開營儀式，活動將持續三個月到12月中旬。
黃文濤致詞表示，近年來廣東各地有關方面積極支持兩岸青年交流，展開各種活動，取得很好的成效，受到兩岸青年的歡迎，台灣青年嶺南行活動迄今已舉辦七屆。
廣東省委常委黃寧生提三點希望，一是拓寬視野，努力見賢思齊。二是順勢而為，保持定力，磨練意志，學好本領。三是把握機遇，積極開創未來粵港澳大灣區的蓬勃生機。
前國民黨主席吳敦義透過視訊致詞指出，青年是未來兩岸關係的希望，期勉青年朋友用心體會中華文化豐富多彩，見證粵港澳大灣區的經貿活力，交流彼此價值信仰，進而厚植兩岸和平發展的基礎。
台灣青年發展基金會董事長連勝文表示，非常鼓勵兩岸，在歷史文化親情及青年之間交流，唯有透過這種一步一腳印連接兩岸，爭取雙贏。
活動採取「9+7」的形式，包括孫中山歷史文化探尋、粵港澳大灣區科技體驗、海峽兩岸大學生結構模型大賽、台港澳大學生人工智慧機器人邀請賽等，透過參訪交流、座談聯誼、經驗分享等，讓兩岸青年親身感悟嶺南文化歷史印記，見證粵港澳大灣區緊密聯繫的經濟社會發展。
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