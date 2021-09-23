孫春蘭要求福建防疫：抓緊成立督導組，建立問責機制

主管科教文衛的大陸副總理孫春蘭9月18日至9月22日在疫情嚴重的福建調研5天，輾轉廈門、莆田、泉州、漳州等地。目前，福建省內疫情防控的重點是廈門市。孫春蘭表示，「目前疫情還有不確定性」，她特別強調了「整改」、要成立防控工作督導組。

據澎湃新聞，孫春蘭說，對照問題清單、整改清單，緊盯薄弱環節不放鬆，針對社區防控管理、核酸檢測、隔離轉運、環境消殺、院感防控等方面存在的問題，一項一項梳理，一條一條細化，採取有針對性的措施，迅速整改到位。

換句話說，在社區防控管理、核酸檢測、隔離轉運、環境消殺、院感防控這5個方面，廈門仍存在薄弱環節。

另據官方背景的公眾號政知君，在9月21日，孫春蘭就提到過核酸檢測能力要強化。她說，要強化核酸檢測的組織能力，確保不漏一戶、不漏一人，分級分類細化方案，突出重點地區、重點人員篩查，做好統一動員，提高組織能力，嚴格落實採樣點感染防控各項要求，保質保量、應檢盡檢，盡快摸清底數。

同時，在9月22日，孫春蘭還特別提到了「督導」。「要著力抓督導，抓緊成立防控工作督導組，與國務院聯防聯控機制綜合組福建工作組密切配合，建立有效督查問責機制，對防控鬆懈、落實不力、工作不到位的嚴肅追究責任，形成工作閉環，確保各項決策部署直達基層、取得實效。」

目前，福建的「防控工作督導組」如何建立，官方尚未披露。

據央視報導，隨著福建省疫情形勢的變化，大陸國家衛健委赴福建工作組日前增派了部分專家力量補充到廈門工作組赴廈門開展督導。