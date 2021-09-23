西安至上海高鐵1名乘客檢測陽性 官方緊急尋人

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
才剛剛控制疫情的江蘇省揚州市，廿三日晚宣布，又檢測出一名陽性病例。官方急於尋找同車旅客。（新浪微博照片）
才剛剛控制疫情的江蘇省揚州市，廿三日晚宣布，又檢測出一名陽性病例。官方急於尋找同車旅客。（新浪微博照片）

據揚州發布，9月23日，高鐵G362/G359列車（為同一趟列車不同編號，西安-徐州-南京-無錫-蘇州-上海虹橋）12號車廂，有1名乘客新冠病毒核酸檢測結果陽性。為織密揚州市疫情防控網，嚴防疫情輸入，向社會徵求涉疫人員的線索。

凡有乘坐該列車12號車廂或在12號車廂有長時間停留到揚州乘客，應在第一時間主動向所在社區及組織報備相關情况，配合轄區做好資訊登記、核酸檢測、14天集中隔離醫學觀察等防控措施。如有知情市民，請及時撥打12345熱線提供涉疫人員線索。

揚州市衛生健康委員會這份公告，立即登上微博熱蒐第一名。大陸網友表示，「原以為揚州前段時間控制好了，現在看來防控確實不容易」「感覺十一有點老火了，哈爾濱剛剛出疫情，這下又來了，假期還是不太安全。」「不管從哪上的車，車廂裡面那麼多人，總有將來要返回西安的，西安還在開十四運呢，後面還有殘特奧會！」

車廂 疫情

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