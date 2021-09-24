廣州104家餐廳 入選米其林榜單

米其林22日在廣州發布2021年廣州米其林指南完整榜單，共有104家餐廳入選，包括3家二星餐廳，14家一星餐廳，33家「必比登推介」餐廳和54家米其林餐盤餐廳。

中新社報導，精於現代風格高級料理的「泰安門」餐廳獲得米其林二星殊榮。該餐廳廚師團隊搜羅世界各地頂級食材，配合歐洲料理技巧和複雜工藝，將烹調藝術通過開放廚房呈現在顧客面前。

此外，堅持以傳統手法烹調廣東菜式的「御寶軒」餐廳，以及注重平衡粵菜和創意料理的「江」餐廳，蟬聯二星評級。

一星餐廳榜單持續擴大。除10家蟬聯一星評級的餐廳之外，曾獲米其林餐盤評級的「宏圖府」和「御寶閣」晉升為一星餐廳。「宏圖府」兼備傳統及創意點心，菜式精緻。「御寶閣」則以地道潮州菜肴聞名，擁有經驗豐富的主廚和團隊。

2020年開業的「玥」餐廳第一次入榜即獲一星。該餐廳提供精緻的現代法式美食，採用大量本地食材，並巧妙糅合了廣東元素，搭配富有驚喜。

在今年榜單中，廣州共有33家餐廳入選「必比登推介」，其中3家為新上榜餐廳。據介紹，採用四川滎經黑陶裝潢的川菜館「川隈」向傳統四川手工藝致敬，其菜品以傳統川菜為基礎，力求新意，厚切沸騰魚是其招牌菜之一。而「撒爾塔東鄉手抓餐廳」提供地道清真食品，鮮嫩的手抓羊肉是招牌菜。「雅苑」是另一家新上榜的必比登推介餐廳，提供經典粵菜，隱藏在老街區裡的兩層小樓，溫馨舒適。

「必比登推介」榜單旨在推薦美味且經濟實惠的餐廳。今年廣州「必比登推介」榜單中的餐廳人均消費一般在300元人民幣或以下（三道菜式但不包括飲料）。此外，廣州還有54家米其林餐盤餐廳獲得推薦，涵蓋近20種中外地區菜系。