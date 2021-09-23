為跳廣場舞強闖球場！大爺大媽拿錘子爆鎖 學生賽事被迫中斷

足球場踢足球天經地義，但中國大陸一群小學生在比賽時卻遇上大爺大媽們硬闖令賽事中斷！事件發生在大陸湖南株洲，當地一個足球場進行小學生足球比賽期間，竟然遇上一群大媽強行以錘子破壞足球場的門鎖，再衝進球場中間放音樂跳廣場舞。由於大媽們堅持不會離開，令賽事只能作罷。

湖南株洲9月20日晚上7時許發生一群大爺大媽硬闖足球場跳廣場舞的事件，從當時影片可見，大爺大媽們有人手持錘子等工具，不斷敲打足球場鐵欄上的門鎖，至於其他站在旁邊圍觀兩手空空的人，則不時拍手歡呼叫好。

當時正在足球場內的周教練表示，當時球場內正在進行比賽，球員都只是四年級及五年級的小學生。大爺大媽們不斷堅持要進來跳舞，但由於門都鎖住了，所以就將鎖砸壞闖進球場，為數總共有20至30人左右。教練又說，大爺大媽們闖進球場之後就帶上音響，在球場正中間列陣跳舞。無奈之下，教練為了學生的安全，決定腰斬比賽。

強行闖入的大爺大媽們拿錘子撬開鐵欄上的門鎖。 圖／網路截圖

足球場所在的小區表示，類似事件並非首次，過去亦有大爺大媽們爆鎖進入球場跳廣場舞的事，當日警察也有到場跟進。小區提到，足球場是政府花了幾百萬改造才有的，「它既然是專業的足球場，肯定是有專業的用途，周邊所有的小學都到這裡統一進行培訓」。

小區指，球場平日每晚5時半至8時都是學生的使用時段，後來曾經跟大爺大媽們協議，8時後可以開放給他們跳廣場舞，但他們卻反對安排，並擅闖球場，除了爆鎖更曾將鐵絲網剪開。小區提到，附近其實也有可以跳廣場舞的廣場，未來希望可以做好協調的事情。

不少網友都認為，既然建了專業的足球場就不能讓步跳廣場舞，「足球專業場地就只能踢球，否則孩子的健康和未來怎麼保障」。留言更有人狠批，事件明顯是已經違法，不需要協調，而是要執法。

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文章授權轉載自《香港01》