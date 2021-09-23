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北京冬奧海報發布 融入文化元素

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
北京2022年冬奧會和冬殘奧會海報22日在北京發布。圖為北京冬奧的宣傳海報。（中新社）
北京2022年冬奧會和冬殘奧會海報22日在北京發布。圖為北京冬奧的宣傳海報。（中新社）

北京2022年冬奧會和冬殘奧會海報22日在2021北京國際設計周開幕式上發布。宣傳海報包括11套作品，均以體育為主題，並融入了冬奧、中國文化、城市風貌、冰雪運動等多種設計元素。

中新社報導，奧運海報是北京冬奧會重要的視覺文化內容。北京冬奧會海報包括官方海報和宣傳海報，官方海報已於2020年7月設計完成，共三組六幅作品。北京冬奧組委於2020年9月21日在2020北京國際設計周上，面向社會發布北京冬奧會宣傳海報徵集公告。

北京冬奧組委表示，通過線上線下廣泛徵集宣傳海報設計方案，得到百餘家設計機構及各界媒體、藝術設計類院校師生的積極響應，共徵集到1565套作品。經過多輪評選，從50套入圍作品中評出20套優秀作品，經過深化修改、查重，最終確定11套優秀設計作品為北京冬奧會宣傳海報。　　

北京冬奧組委文化活動部部長陳寧表示，這11套作品以體育為主題，以文化為內容，融入冬奧元素、中國文化、城市風貌、冰雪運動等多種設計元素；既有奧林匹克精神的展示，又有對大賽氛圍的渲染；既有對冰雪運動的熱愛，又有笑迎八方賓朋的胸懷；既有中國傳統文化的體現，又有主辦城市風貌的呈現。

東京奧運會結束後，北京冬奧會持續升溫。北京冬奧組委表示，至2022年3月北京殘奧會結束，將舉辦一系列豐富多彩的奧運主題文化活動。

北京 東京奧運

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