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中秋大陸國內旅遊 逾8千萬人次

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸文化和旅遊部21日披露，據測算，2021年中秋節假期3天，中國大陸累計國內旅遊出遊8815.93萬人次，按可比口徑恢復至2019年中秋假期的87.2%。實現國內旅遊收入371.49億元人民幣，按可比口徑恢復至2019年中秋假期的78.6%。

中新社報導，中國國家鐵路集團有限公司披露，9月18日至21日，大陸全國鐵路發送旅客3499萬人次，日均發送874.8萬人次。其中，9月19日大陸全國鐵路發送旅客1048.3萬人次，為中秋小長假單日旅客發送量最高峰。受莆田、廈門等地局部疫情影響，中秋期間鐵路客流主要以短途客流為主。

大陸文化和旅遊部表示，中秋節期間，大陸各地應對多樣化文化和旅遊消費需求，積極推動「本地人遊本地」，強化資源整合力度，推出一批具有地域和民俗特色的文化和旅遊產品，文化館、博物館等具有文化內涵的文化和旅遊場所成為熱門打卡地。

近郊遊、鄉村遊、自駕遊熱度較高。北京環球影城開園帶動主題公園熱，上海迪士尼、北京歡樂谷、珠海長隆海洋公園等眾多主題樂園也成為大陸國內遊客中短途旅行的熱門之選。

大陸文化和旅遊部強調，目前嚴格做好外防輸入工作，暫未恢復旅行社、在線旅遊企業出入境團隊旅遊及「機票+酒店」業務。嚴格實施跨省旅遊經營「熔斷」機制，對出現中高風險地區的省（區、市），暫停旅行社及在線旅遊企業經營該省的跨省團隊旅遊和「機票+酒店」業務。做好旅遊各環節的疫情防控管理，旅行社合理控制團隊規模，做好遊客的健康查驗、體溫監測。

此外，各文化和旅遊經營單位加強對員工的健康監測和管理，確保健康上崗。嚴格落實旅遊景區「限量、預約、錯峰」要求，景區合理控制遊客接待上限，落實門票預約制度，做到遊客信息可查詢可追蹤。

中秋節 旅行社

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