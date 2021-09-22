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NIKE聯名款鞋1599元人民幣被爆炒到7萬

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
「閃電倒鉤」是音樂人Travis Scott、Fragment Design藤原浩和Nike Air Jordan三方聯名商品。（騰訊新聞網）
「閃電倒鉤」是音樂人Travis Scott、Fragment Design藤原浩和Nike Air Jordan三方聯名商品。（騰訊新聞網）

在某交易平台上，剛上市不久的進口球鞋「閃電倒鉤」（NIKE），原價1599元（人民幣，下同），已被炒到2萬元左右，最高甚至達到69999元人民幣，溢價超過42倍！北京律師警告，「炒鞋」行為可能涉嫌違法，可能處所得五倍以下罰鍰。

9月21日晚，得物App官方微博發布《關於AJ1閃電倒鉤三方聯名款價格波動說明》。說明中提到，經核查，此次網傳倒鉤價格69999元為某賣家個人所設置出價，且該價格下並無買家成交。鑑於目前此商品價格仍存在波動，因此平台已做下架處理。

得物表示，「AJ1閃電倒鉤三方聯名款」於今年7月上市，上市後受到一定關注和追捧。該款商品由賣家供給出價，因其特定的三方聯名稀缺屬性存在一定價格波動，少量的實際成交價格受買賣雙方供需關係影響。公司關注到在國外多個電商平台的公開數據中，該款商品也存在相同的溢價。因此，得物已於8月在該商品頁面發布「理性消費提醒」的宣傳圖。

工人日報報導，據悉「閃電倒鉤」是音樂人Travis Scott、Fragment Design藤原浩和Nike Air Jordan三方聯名商品。此次發售的「倒鉤」共兩款，一款為高幫鞋，另一款為低幫鞋。

所謂「炒鞋」，就是把一些潮鞋購入後加以囤積，等到價格上漲時再賣出。一些產量少的爆款運動鞋，一轉手就能賣高價。

不僅是國際品牌，一些大陸品牌的鞋也被熱「炒」。瀏覽各購物平台發現，一款參考發售價僅1499元的明星同款籃球鞋，價格已被炒到48889元。另一款原價899元的籃球鞋，目前的價格為5999~6999元，而且斷碼嚴重，大部分號碼顯示無貨。

而「炒鞋」之風背後則藏著商家的套路。某運動鞋品牌的一名王姓導購表示，許多品牌商都會在發售限量款明星聯名高端球鞋時，採取預約排隊、抽籤購買的方式進行「飢餓營銷」，通過增加球鞋稀缺性提升品牌價值。同樣有購潮鞋經歷的小彭說，有些限量的球鞋，官網上根本不會顯示。

「專業」的「炒鞋客」也是推高鞋價的幫手。「炒鞋客」通過專業的搶鞋軟體，從官方發售的渠道以發售價搶買熱門款。他們會在某款鞋處於低價時，在炒鞋平台集中入手大量同款鞋，一旦達到某種數量，便可以左右這款鞋在二級市場的定價。

北京京師律師事務所律師熊超認為，球鞋品牌方、「炒鞋客」以及各種二級市場交易APP平台，將所謂的潮鞋價格抬到了一個本不該有的天價。有些「炒鞋」行為可能涉嫌違法，要小心風險。根據價格違法行為行政處罰規定，經營者相互串通、操縱市場價格造成商品價格較大幅度上漲的，責令改正，沒收違法所得，並處違法所得5倍以下的罰款。

品牌 律師 北京

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